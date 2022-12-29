Karagümrük’e farklı kaybeden Trabzonspor taraftarını kahretti





MAÇIN ADAMI FABİO BORİNİ

Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki golcüsü Fabio Borini maça damga vurdu. İtalyan forvet, Ozdoev ve Ricci'nin attığı gollerin asistini yaptı. 34. dakikada golle buluşan Borini, bu sezon Süper Lig'de 9. kez filelerini sarsarken, 5. asistini yaptı.



FIRTINA'DA EDİN VİSCA ŞOKU

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolunu kıran Boşnak futbolcu Dünya Kupası arasından sonra geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde sahalara dönmüştü. Karagümrük deplasmanına da ilk 11'de başlayan Visca, ikinci yarının hemen başında bu kez omuzundan sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, omzu sargıya alındıktan sonra çıktı. Visca oyundan çıkar çıkmaz, stadyumda bulunan ambulansa bindirilerek hastanenin yolunu tuttu. Visca'nın durumunu Abdullah Avcı açıkladı. Visca'nın köprücük kemiğinin kırıldığını belirten Avcı, durumun bugün netleşeceğini belirtti.



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