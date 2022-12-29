Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karagümrük’e farklı kaybeden Trabzonspor taraftarını kahretti

    Trabzonspor; Ozdoyev, Borini, Ricci ve Kouassi’nin golleriyle Karagümrük’ten ağır bir darbe aldı. Fırtına'nın tek golünü atan Bartra, 45+3'te oyundan atıldı. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

    Paramparça

    Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybetti. 6. dakikada Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 1-0... 20'de Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği topu Bartra omzuyla filelere yolladı: 1-1. 34'te Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve Karagümrük yeniden öne geçti: 2-1.



    BATUHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    45+3. dakikada ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. İspanyol stoper, Borini'yi düşürünce kırmızı kart gördü. 56'da Karagümrük'te Colley, Maxi Gomez'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 57'de Bakasetas'ın frikiğinde Batuhan Şen kalesinde devleşti.



    KAPANIŞ GOLÜNÜ KOUASSİ ATTI
    67'de Borini'nin pasında topla buluşan Ricci farkı 2'ye çıkartan golü attı: 3-1... 73'te Karagümrük bir kez daha gole çok yaklaştı. Borini'nin şutu direkten auta gitti. Dakikalar 87'ye gösterdiğinde Trabzonspor'dan kiralık olarak Karagümrük'e giden Kouassi kapanış golüne imza attı: 4-1. Trabzonspor çok ağır bir yenilgi yaşadı.



        BARTRA KARİYERİNDE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
        Karadeniz Fırtınası'nın İspanyol stoperi Marc Bartra kariyerinde ilk kez bir lig maçında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu kariyerindeki 224 lig maçı sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.



        KARAGÜMRÜK İLKİ BAŞARDI!
        Süper Lig tarihinde Trabzonspor karşısındaki ilk galibiyetini 4-1'lik skorla alan Fatih Karagümrük (1 beraberlik, 5 mağlubiyet), daha önce Fırtına'ya rakip olduğu 6 maçta toplam 2 gol atmıştı.



        MAÇIN ADAMI FABİO BORİNİ
        Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki golcüsü Fabio Borini maça damga vurdu. İtalyan forvet, Ozdoev ve Ricci'nin attığı gollerin asistini yaptı. 34. dakikada golle buluşan Borini, bu sezon Süper Lig'de 9. kez filelerini sarsarken, 5. asistini yaptı.

        FIRTINA'DA EDİN VİSCA ŞOKU
        Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolunu kıran Boşnak futbolcu Dünya Kupası arasından sonra geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde sahalara dönmüştü. Karagümrük deplasmanına da ilk 11'de başlayan Visca, ikinci yarının hemen başında bu kez omuzundan sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, omzu sargıya alındıktan sonra çıktı. Visca oyundan çıkar çıkmaz, stadyumda bulunan ambulansa bindirilerek hastanenin yolunu tuttu. Visca'nın durumunu Abdullah Avcı açıkladı. Visca'nın köprücük kemiğinin kırıldığını belirten Avcı, durumun bugün netleşeceğini belirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Spor Karagümrük’e farklı kaybeden Trabzonspor taraftarını kahretti
            SON DAKİKA