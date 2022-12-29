Karagümrük’e farklı kaybeden Trabzonspor taraftarını kahretti

Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybetti. 6. dakikada Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 1-0... 20'de Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği topu Bartra omzuyla filelere yolladı: 1-1. 34'te Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve Karagümrük yeniden öne geçti: 2-1.
BATUHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
45+3. dakikada ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. İspanyol stoper, Borini'yi düşürünce kırmızı kart gördü. 56'da Karagümrük'te Colley, Maxi Gomez'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 57'de Bakasetas'ın frikiğinde Batuhan Şen kalesinde devleşti.
KAPANIŞ GOLÜNÜ KOUASSİ ATTI
67'de Borini'nin pasında topla buluşan Ricci farkı 2'ye çıkartan golü attı: 3-1... 73'te Karagümrük bir kez daha gole çok yaklaştı. Borini'nin şutu direkten auta gitti. Dakikalar 87'ye gösterdiğinde Trabzonspor'dan kiralık olarak Karagümrük'e giden Kouassi kapanış golüne imza attı: 4-1. Trabzonspor çok ağır bir yenilgi yaşadı.