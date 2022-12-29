Genç yıldız Fenerbahçe'nin hedefinde! Son aday Barisic





HAVA TOPLARINDA ETKİLİ BİR STOPER

21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç stoper hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Boşnak futbolcu Osijek formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asiste imza attı. Geçen sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'de kiralık olarak olarak geçiren genç stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.