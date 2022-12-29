Genç yıldız Fenerbahçe'nin hedefinde! Son aday Barisic

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe'de transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yabancı kontenjanın dolu olması nedeniyle TFF'nin 21 yaş altındaki 3 yabancı futbolcuyu oynatabilme hakkından yararlanmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımın bu kapsamda Hırvatistan 1. Ligi takımlarından NK Osijek'te forma giyen Adrian Leon Barisic'i gündemine aldığı öğrenil- di. 21 yaşındaki oyuncunun durumunu araştıran Fenerbahçe'nin Barisic için henüz bir teklifte bulunmadığı belirtildi.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ BİR STOPER
21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç stoper hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Boşnak futbolcu Osijek formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asiste imza attı. Geçen sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'de kiralık olarak olarak geçiren genç stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Adrian Leon Barisic, Osijek'in alt yapısından yetişip A takıma çıkan bir futbolcu. Sağ ayağını kullanan genç defans oyuncusunun 1.5 milyon Euro'luk bir piyasa değeri bulunuyor.