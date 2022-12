Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Mersin kazandı

DONCIC TARİHE GEÇTİ

NBA'de Dallas Mavericks, New York Knicks'i 126-121 mağlup etti. Maçın bitimine 30 saniye kala 112-103 geride olan Dallas, Doncic'in epik performansıyla maçı önce uzatmalara taşıdı, ardından galibiyete uzandı. New York Knicks karşısında 47 dakika süre alan Sloven basketbolcu, 31'de 21 saha içi isabetiyle 60 sayı üretti. New York Knicks potasında gönderdiği 60 sayının yanı sıra 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yapan Luka Doncic, tarihi mücadeleyi triple-double ile tamamlamayı başardı. Bu sezon 60 sayı barajını geçen ilk oyuncu olan Luka Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu. Maç sonu duyguları sorulan yıldız oyuncu, "Ölümüne yorgunum" yorumunda bulundu.