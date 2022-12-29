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    Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Mersin kazandı

    Mersin ile F.Bahçe, Ankara’da karşılaştı. Akdeniz temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan maçı 2. yarıdaki etkili oyunuyla aldı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şampiyon Mersin

    Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşılaştı. Mersin ekibi, ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 84-78 yendi ve kupaya uzandı. Salgın nedeniyle 2019'dan beri ilk kez düzenlenen organizyonu Akdeniz ekibi, rakibini 84-78 yenerek ilk kez kazandı. Kupayı daha önce 12 kez kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding ise 22. kez oynadığı finalinden mağlup ayrıldı. Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.



    MVP ÖDÜLÜ CHELSEA GRAY'İN
    Finalde MVP Mersin'in ABD'li yıldızı Chelsea Gray oldu. Maçı 19 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla bitiren Gray'in, ödülünü Hüseyin Beşok verdi.



    6 BİN EURO MAAŞ VERECEK
    Cristiano Ronaldo, Lizbon'da 3000 metrekareye yayılan yeni villasında çalışacak elemanlar arıyor. Ronaldo, aşçı ve uşak dahil 4 kişilik bir ekibi istihdam edecek. Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek. Portekzili yıldızın villası 30 milyon euro değere sahip. 3 katlı villada 455 metrekarelik bahçe ve açık alan, tenis kortları, sinema salonları, açık-kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi, akıllı ısıtma, 20 araba kapasiteli mega garaj, yer altı koridoru, su altı yürüyüş yolu ve devasa cam bir havuz bulunuyor.



        MESSI ÇILGINLIĞI
        Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde konaklamıştı. Katar, Dünya Kupası'na performansıyla damga vuran Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi. Arjantin'de yapılan bir ankete göre halkın %44'ü aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Lionel Messi'ye oy verecek. Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.



        DONCIC TARİHE GEÇTİ
        NBA'de Dallas Mavericks, New York Knicks'i 126-121 mağlup etti. Maçın bitimine 30 saniye kala 112-103 geride olan Dallas, Doncic'in epik performansıyla maçı önce uzatmalara taşıdı, ardından galibiyete uzandı. New York Knicks karşısında 47 dakika süre alan Sloven basketbolcu, 31'de 21 saha içi isabetiyle 60 sayı üretti. New York Knicks potasında gönderdiği 60 sayının yanı sıra 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yapan Luka Doncic, tarihi mücadeleyi triple-double ile tamamlamayı başardı. Bu sezon 60 sayı barajını geçen ilk oyuncu olan Luka Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu. Maç sonu duyguları sorulan yıldız oyuncu, "Ölümüne yorgunum" yorumunda bulundu.



        ŞOK JESUS İDDİASI
        Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Record gazetesinin haberine göre; Portekiz Milli Takımı'na hoca arayışı içinde olan Futbol Federasyonu'nun 3 aday belirlediği ve bu adaylardan da önceliği Jorge Jesus'a verdiği öğrenildi. Habere göre; Jorge Jesus'un da bu ilgiden memnun kaldığı ve federasyona görüşme için hazırım mesajı yolladığı ileri sürüldü. Dünya Kupası'ndan sonra Fernando Santos'u görevden alan yönetimin Jesus'un alternatifleri arasında Portekiz U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Wolves'in hocası Bruno Lage yer alıyor.



            FENER'DEN DURAN TEKLİFİ
            Diego Rossi'yi ABD'den getiren Fenerbahçe gözünü bir kez daha MLS'e dikti... Kolombiya'dan El Observador gazetesi, Kanarya'nın Chicago forması giyen 19 yaşındaki Kolombiyalı golcü John Kader Duran'a teklif yaptığını öne sürdü. Barcelona, Manchester United, Frankfurt ve Chelsea gibi Avrupa devleriyle adı anılan Duran için menajerinin önünde bulunan tekliflerin Brentford, Fulham, Aston Villa, Benfica ve Fenerbahçe'den olduğunu belirtilirken, Sarı-Lacivertliler'in teklifi ile ilgili bir bilgi verilmedi.



            TRANSFER İÇİN CİDDİ ÇALIŞIYORUZ
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, gereken hamleleri yapacaklarının altını çizdi.

            İHTİYACA YÖNELİK TRANSFER...
            Cimbom'un 1 numaralı ismi, "Teknik kadro ve hocamızın vereceği raporla, yönetim kurulunun belirlediği finansmanı çakıştırmak suretiyle, ihtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Teknik kadromuz da çalışıyor. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama iki yönüyle çok ciddi çalışma içindeyiz" diye konuştu.

            BAFE GOMIS'İN GELECEĞİ...
            Erden Timur'un Florya'yı sıkı takip ettiğini belirten Özbek, 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis için ise "İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirmemizi yaparız" dedi.



            MORUTAN'DA İŞLEM TAMAM 110 MİLYON TL
            Geçen sezon Rumen ekibi Steaua Bükreş'ten büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer edilen ancak yaşattığı hayal kırıklığının ardından Serie B'den Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan için karar çıktı. Rumen basını, Cimbom ile Pisa'nın Morutan'ın 5.5 milyon euro satın alma opsiyonunda anlaştığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu Serie B'de bu sezon 17 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında oılduğu gündeme gelen Morutan, 2021-2022 sezonunda Cimbom'da 34 maçta 3 gol 3 asist üretmişti. Olimpiu Morutan'ın satışından Galatasaray'ın kasasına 110 milyon TL girecek.



                ALANYA'NIN HASRETİ SONA ERDİ
                Corendon alanyaspor, 16. hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanan taraf olmayı başardı. Karşılaşmada Francesco Farioli ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Koka, 36. dakikada Yusuf Özdemir ve 71. dakikada penaltıdan Efecan kaydetti. Misafir takım Yukatel Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada Ali Karimi attı. Alınan bu sonucun ardından Akdeniz ekibi 3 maç aradan sonra ligde kazanırken, Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor da ligde son 2 maçını kaybetti. Ligde üst sıraları hedefleyen Alanyaspor bu sonucun ardından 21 puana yükselirken Kasımpaşa 15 puanda kaldı.



                BOĞALAR 7 MAÇ SONRA
                İstanbulspor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın golünü 25'de Petretta atarken, ev sahibinin gollerini ise 29'da Ethemiile 78'de Emir Kaan kaydetti.

                AVRUPA'DA MOUKOKO İÇİN TRANSFER SAVAŞI
                Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund forması giyen 18 yaşındaki Youssoufa Moukoko, dünya devlerinin transfer listesinde yer alıyor. Genç forvete Premier Lig ekibi Chelsea'nin dışında Katalan devi Barcelona da yakından ilgi gösteriyor. Moukoko'nun sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor ve Ocak'ta başka takımla anlaşabilir.

                ÖZER HURMACI FUTBOLA GERİ DÖNDÜ
                Transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. 6 aylığına Timsah olan futbolcuya geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 36 yaşındaki oyuncu daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Erzurumspor gibi takımlarda forma giydi.

                EROĞLU: SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ
                Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hedeflerini anlattı. Eroğlu, "Yatan timsah çanta olur derler. Futbolcularımız büyük bir mücadele veriyor. Yenilmezlik serimizi 9 maça çıkardık. Hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

                ANADOLU EFES İSRAİL'DE ZAFER ARIYOR
                Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes 16. hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak. Her iki takım da oynadığı 15 maçtan 8 galibiyet ve 7 yenilgiyle ayrıldı. Efes son iki maçında Partizan'a 82-79 kaybedip, Pana'yı da 88-69 yenmişti.

                GALATASARAY'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK
                Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom'da kırmızı kart cezalısı Torreira'nın dışında sakat olan Icardi, Kazımcan, Yunus ve Ross kadroda yer almıyor.

                ASLAN'IN GÖZÜ ZİRVEDE
                Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de 30 puan ve averajla 2. sırada yer alan Cimbom, bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğuna oturup 2023 yılına da mutlu girecek.

                F.BAHÇE PETROL OFİSİ DEMBELE'Yİ BİTİRDİ
                Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezonu Fas'ın Ittihad Riadi de Tanger takımında tamamlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu Fatou Dembele'yi kadrosuna kattı. Malili futbolcuyla ilgili Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

                MBAPPE İÇİN BARÇA İDDİASI
                İspanyol basını Barcelona'nın PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğni öne sürdü. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalan kulübü Dembele'nin yerini Mbappe ile doldurmayı planlıyor. Fransız ekibinde devam etmek istemeyen 24 yaşındaki yıldız oyuncunun da Barcelona'ya sıcak baktığı belertildi.

                GİRESUN'UN KONUĞU GAZİANTEP FK
                Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Sivas-Galatasaray ve Beşiktaş-Adana Demir maçlarının haricinde bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'deki mücadelede Giresunspor evinde Gaziantep ile karşılaşacak.hakem Zorbay Küçük yönetecek. 2 takım da son maçlarını berabere bitirdi.

                DUSAN RISTIC GALATASARAY'DA
                Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada'da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı. yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef'e hoş geldin Dusan Ristic" denildi. 27 yaşında ve 2.13 boyundaki Ristic Fuenlabrada ile bu sezon 15.7 sayı, 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

                KARA KARTAL'IN KONUĞU A. DEMİR
                Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş bugün evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kartal, bugün kazanarak taraftarının gönlünü almaya çalışacak.

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