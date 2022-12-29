Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Mersin kazandı





BOĞALAR 7 MAÇ SONRA

İstanbulspor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın golünü 25'de Petretta atarken, ev sahibinin gollerini ise 29'da Ethemiile 78'de Emir Kaan kaydetti.



AVRUPA'DA MOUKOKO İÇİN TRANSFER SAVAŞI

Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund forması giyen 18 yaşındaki Youssoufa Moukoko, dünya devlerinin transfer listesinde yer alıyor. Genç forvete Premier Lig ekibi Chelsea'nin dışında Katalan devi Barcelona da yakından ilgi gösteriyor. Moukoko'nun sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor ve Ocak'ta başka takımla anlaşabilir.



ÖZER HURMACI FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. 6 aylığına Timsah olan futbolcuya geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 36 yaşındaki oyuncu daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Erzurumspor gibi takımlarda forma giydi.



EROĞLU: SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hedeflerini anlattı. Eroğlu, "Yatan timsah çanta olur derler. Futbolcularımız büyük bir mücadele veriyor. Yenilmezlik serimizi 9 maça çıkardık. Hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.



ANADOLU EFES İSRAİL'DE ZAFER ARIYOR

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes 16. hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak. Her iki takım da oynadığı 15 maçtan 8 galibiyet ve 7 yenilgiyle ayrıldı. Efes son iki maçında Partizan'a 82-79 kaybedip, Pana'yı da 88-69 yenmişti.



GALATASARAY'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom'da kırmızı kart cezalısı Torreira'nın dışında sakat olan Icardi, Kazımcan, Yunus ve Ross kadroda yer almıyor.



ASLAN'IN GÖZÜ ZİRVEDE

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de 30 puan ve averajla 2. sırada yer alan Cimbom, bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğuna oturup 2023 yılına da mutlu girecek.



F.BAHÇE PETROL OFİSİ DEMBELE'Yİ BİTİRDİ

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezonu Fas'ın Ittihad Riadi de Tanger takımında tamamlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu Fatou Dembele'yi kadrosuna kattı. Malili futbolcuyla ilgili Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



MBAPPE İÇİN BARÇA İDDİASI

İspanyol basını Barcelona'nın PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğni öne sürdü. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalan kulübü Dembele'nin yerini Mbappe ile doldurmayı planlıyor. Fransız ekibinde devam etmek istemeyen 24 yaşındaki yıldız oyuncunun da Barcelona'ya sıcak baktığı belertildi.



GİRESUN'UN KONUĞU GAZİANTEP FK

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Sivas-Galatasaray ve Beşiktaş-Adana Demir maçlarının haricinde bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'deki mücadelede Giresunspor evinde Gaziantep ile karşılaşacak.hakem Zorbay Küçük yönetecek. 2 takım da son maçlarını berabere bitirdi.



DUSAN RISTIC GALATASARAY'DA

Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada'da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı. yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef'e hoş geldin Dusan Ristic" denildi. 27 yaşında ve 2.13 boyundaki Ristic Fuenlabrada ile bu sezon 15.7 sayı, 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.



KARA KARTAL'IN KONUĞU A. DEMİR

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş bugün evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kartal, bugün kazanarak taraftarının gönlünü almaya çalışacak.

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