Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.12.2022 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 18:34
    ABONE OL

    CANLI | Giresunspor-Gaziantep FK | Canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    AJANSLAR
    Giresunspor-Gaziantep FK canlı anlatım

    Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

    32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

    45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.
        Hangi Kredi
        Haberler Spor CANLI | Giresunspor-Gaziantep FK | Canlı anlatım izle
            SON DAKİKA