CANLI | Giresunspor-Gaziantep FK | Canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0
32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.
45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.