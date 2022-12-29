Beşiktaş 21 yaşındaki Nijeryalı genç yıldızı transfer listesine aldı

Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz medyasındaki haberlere göre; Siyah- Beyazlılar, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın dışında Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.
OZAN DA LİSTEDE YER ALIYOR
Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti... Bilindiği gibi Beşiktaş orta saha transferi için Hull City forması giyen Ozan Tufan'la da ilgileniyor. Siyah- Beyazlılar, İngiliz ekibiyle milli oyuncu Ozan Tufan'ın bonservis ücretinin düşmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.