Beşiktaş 21 yaşındaki Nijeryalı genç yıldızı transfer listesine aldı





OZAN DA LİSTEDE YER ALIYOR

Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti... Bilindiği gibi Beşiktaş orta saha transferi için Hull City forması giyen Ozan Tufan'la da ilgileniyor. Siyah- Beyazlılar, İngiliz ekibiyle milli oyuncu Ozan Tufan'ın bonservis ücretinin düşmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN