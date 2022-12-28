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    Üst üste iki yenilgi ile sarsılan Fener, Hatay'ı evinde rahat geçti

    20’de King perdeyi açtı. 26’da Batshuayi farkı ikiye çıkardı. 86’da Serdar Dursun ligdeki ilk golünü attı. 90+4’te perdeyi Gustavo kapattı. Fener maç fazlasıyla zirveyi kaptı...

    Hatay’ı yendi hayata döndü

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 yendi. 7. dakikada Ribeiro'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 20. dakikada Fener öne geçti.



    FENER İŞİ İLK YARIDA BİTİRDİ
    Rossi'nin kullandığı kornerde King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu. 1-0. 26. dakikada Ferdi'nin Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0. F.Bahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



    PERDEYİ GUSTAVO KAPATTI
    86. dakikada savunmanın büyük hatasını affetmeyen Serdar Dursun kaleci Erce'yi geçip topu boş kaleye bıraktı. 90+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa son dokunan Gustavo Henrique oldu ve Fener maçtan 4-0 galip ayrıldı.



        KING KADIKÖY'Ü AYAĞA KALDIRDI
        Hatay ile Kadıköy'de oynanan maça ilk 11'de başlayan Joshua King bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig'deki 5. maçında 3. golünü atan King, Türkiye Kupası ve Avrupa'da 1'er gol bulmuştu. 30 yaşındaki Norveçli yıldız, "Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum" dedi.



        KANARYA YİNE 4'LÜYE GEÇTİ
        Trabzonspor deplasmanında sahaya 3-4-3 sistemi ile çıkakan Fenerbahçe dün Hatay önüne 4-4-2 sistemi ile çıktı. Cezalı Crespo'nun yerine ise Zajc oynadı.



        ERCE'DEN KURTARIŞ REKORU
        Sezon başında Trabzonspor'dan 400 bin Euro karşılığında transfer edilen Hatay kalecisi Erce Kardeşler 2 gol yedi ama dünyaları kurtardı. 28 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 15 isabetli şutun 11'ini kurtararak kariyer rekoru kırdı.



            KANARYA İLK 45'TE İŞİ BİTİRİYOR
            F.Bahçe, Süper Lig'de dün akşam 10. galibiyetini aldı. Sarı- Lacivertliler, bu maçların 7'sinde ilk yarıları önde tamamlamayı başardı. Kanarya ilk 45 dakikasını önde bitirdiği 9 maçın sadece 2'sinde puan kaybı yaşadı. Ümraniye maçında ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Giresun maçını ise 10 kişi kaldıktan sonra 2-1 kaybetmişti. F.Bahçe'nin diğer iki galibiyeti ise ilk yarısı 0-0 biten Başakşehir ve Sivasspor maçları oldu. Kanarya ikisini de 1-0'la devirmişti.

            GÜÇLÜ REAKSİYONA MECBURDUK
            Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi bu sezon 16. maçında 11. golünü attı. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik" dedi. Joshua King'i öven Batsman, "King zor dönemden geçti, onun adına mutluyum" diye konuştu.

            2010-2011 GİBİ GOLLÜ GİDİYOR
            Fenerbahçe bu sezon 8 Süper Lig maçının ilk yarısında 2 ve üzeri gol attığı maçı oynadı. Kanarya bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaşmıştı (14 maç).

            FENERBAHÇE'DEN2 SEZON REKORU
            Üst üste 2 yenilginin ardından dün gece Hatayspor'u mağlup ederek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu geri alan Fenerbahçe, ilk yarıda 9 isabetli şut atarak sezon rekorunu kırdı. Hatay maçını 15 isabetli şutla tamamlayan Fenerbahçe bir maçta en çok isabetli şut rekorunu da kırmış oldu.

            TRİBÜNLERLE BÜTÜNLEŞTİLER
            Trabzon yenilgisiyle taraftarını üzen Fenerbahçe dünkü farklı galibiyeti tribünlerle işte böyle kutladı

            MAÇ ÖNCESİNDE VALENCIA ŞOKU
            Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Müsabakada yer alması beklenen Ekvadorlu golcünün, maç öncesi dizindeki ağrılar nedeniyle Hatay maçından 1 saat önce kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Fenerbahçe maça forvette King ve Batshuayi ikilisi ile çıktı.

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