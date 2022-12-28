Üst üste iki yenilgi ile sarsılan Fener, Hatay'ı evinde rahat geçti





KANARYA İLK 45'TE İŞİ BİTİRİYOR

F.Bahçe, Süper Lig'de dün akşam 10. galibiyetini aldı. Sarı- Lacivertliler, bu maçların 7'sinde ilk yarıları önde tamamlamayı başardı. Kanarya ilk 45 dakikasını önde bitirdiği 9 maçın sadece 2'sinde puan kaybı yaşadı. Ümraniye maçında ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Giresun maçını ise 10 kişi kaldıktan sonra 2-1 kaybetmişti. F.Bahçe'nin diğer iki galibiyeti ise ilk yarısı 0-0 biten Başakşehir ve Sivasspor maçları oldu. Kanarya ikisini de 1-0'la devirmişti.



GÜÇLÜ REAKSİYONA MECBURDUK

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi bu sezon 16. maçında 11. golünü attı. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik" dedi. Joshua King'i öven Batsman, "King zor dönemden geçti, onun adına mutluyum" diye konuştu.



2010-2011 GİBİ GOLLÜ GİDİYOR

Fenerbahçe bu sezon 8 Süper Lig maçının ilk yarısında 2 ve üzeri gol attığı maçı oynadı. Kanarya bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaşmıştı (14 maç).



FENERBAHÇE'DEN2 SEZON REKORU

Üst üste 2 yenilginin ardından dün gece Hatayspor'u mağlup ederek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu geri alan Fenerbahçe, ilk yarıda 9 isabetli şut atarak sezon rekorunu kırdı. Hatay maçını 15 isabetli şutla tamamlayan Fenerbahçe bir maçta en çok isabetli şut rekorunu da kırmış oldu.



TRİBÜNLERLE BÜTÜNLEŞTİLER

Trabzon yenilgisiyle taraftarını üzen Fenerbahçe dünkü farklı galibiyeti tribünlerle işte böyle kutladı



MAÇ ÖNCESİNDE VALENCIA ŞOKU

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Müsabakada yer alması beklenen Ekvadorlu golcünün, maç öncesi dizindeki ağrılar nedeniyle Hatay maçından 1 saat önce kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Fenerbahçe maça forvette King ve Batshuayi ikilisi ile çıktı.

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