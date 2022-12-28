Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına’nın ligdeki en golcü ismi olan Trezeguet rekor peşinde

    Fırtına’nın ligdeki en golcü ismi olan Trezeguet, sezonun kalan bölümünde 7 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trezeguet rekor peşinde

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Trezeguet, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e yükselterek takımının ligdeki en skorer ismi olmuştu. Avrupa maçlarında da iki golü bulunan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gole imzasını attı. Ligde bir gol daha atması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak olan Trezeguet, sezonun kalan bölümünde rakip fileleri toplamda 7 kez daha havalandırması halinde kariyer rekorunu kıracak. Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı. Trezeguet en golcü ikinci dönemini ise 2018-2019 sezonunda 34 karşılaşmada 9 gol ile yine Kasımpaşa takımında yaşamıştı.



    BİLET JESTİ MUTLU ETTİ
    Trabzonspor'un deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maça ev sahibi takım bordo-mavili taraftarlar için 10 bin 700 kişilik bilet ayırdı. Fenerbahçe galibiyeti sonrası moralleri yüksek olan Bordo- Mavili taraftarlar ise bu sayıyı oldukça memnun edici buldu. Bilet satışları devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşma da misafir takıma ayrılan tribünlerin çok büyük oranda dolması bekleniyor.



    ROSIER'E MONZA KANCASI...
    İtalyan ekibi Monza'nın Siyah-Beyazlılar'ın sağ kanat oyuncusu Valentin Rosier için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. TMW'nin haberine göre; İtalyan ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Rosier için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi. Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rosier'in gönderilmesini istediği belirtildi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Valentin Rosier için Beşiktaş 4.8 milyon Euro bonservis ödemişti.



        MAURO ICARDİ MÜJDESİ
        Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda orta ve şut çalışması yapıldı. Sarı-Kırmızı takımda sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı. Arjantinli yıldız, saha çalışmalarına ve hızlı koşulara başladı. Galatasaray bugün yapacağı idmanın ardından Sivas'a hareket edecek.



        CİMBOM'A İSPANYOL BEK
        Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'a sol bek mevkisi için sürpriz bir öneri geldi. Ocak ayı öncesinde Cimbom'a aracılar vasıtasıyla önerilen son isim La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Toni Lato oldu. F.Bahçe ve Trabzon ile de daha önce anılan 25 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan ilgi gösteren kulüpler de bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol futbolcuya ülkesinden adı açıklanmayan bir kulüp ve Olympiakos'un talip olduğu ortaya çıktı. G.Saray'ın da önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kurmayı düşündüğü öğrenildi.



        ASLAN İÇİN IGLESIAS İDDİASI
        İspanyol basını, Galatasaray'ın sağ bek transferi için Getafe'de forma giyen Juan Iglesias'ı gündemine aldığını öne sürdü. Marca'daki haberde İspanyol futbolcuya Real Betis, Everton ve West Ham United'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu sezon 15 maça çıkan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.



            BAŞAKŞEHİR İKİNCİ DEVRE ZAFERE KOŞTU
            Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ile 66. dakikada Daniel Aleksic kaydetti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu galibiyetle 30 puana yükseldi ve zirve iddiasını sürdürdü. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ise üst üste ikinci kez yenilgi aldı ve 16 puanda kaldı. Başakşehir bir sonraki maçını deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Antalyaspor da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

            ÜMRANİYESPOR GALİBİYETİ HATIRLADI
            Ankaragücü ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta kazanan 2-1 ile konuk Ümraniyespor oldu. Eryaman Stadı'nda ev sahibi 2'de Zahid ile öne geçti. Ümraniye'ye 3 puanı getiren golleri ise 9 ve 55. dakikalarda Avounou kaydetti, Ankaragücü 5 maç sonra kaybetti.

            F.BAHÇE VE MERSİN KAPIŞIYOR
            28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Organizasyonda geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu Mersin Yenişehir Belediyesi saat 19.00'da karşılaşacak.

            CANER'İN YENİ ROTASI LAZİO
            İtalyan basını, Lazio'nun Karagümrük'ten ayrılan 35 yaşındaki Caner Erkin'i transfer etmek istediğini iddia etti. Haberde, bonservisinin elinde olması nedeniyle bu ismin cazip bir oyuncu olacağı kaydedildi.

            SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'in 16. haftasında bugün iki maç oynanacak. Alanyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. beIN Sports 1'deki maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Diğer karşılaşma ise İstanbulspor-Kasımpaşa olacak. Bein Sports 2'den izlenecek İstanbul derbisini Suat Arslanboğa yönetecek. İki mücadele de saat 17.00'de başlayacak.

            ARAS KARGO'DAN 'DURAK DURAK TAHMİN'
            A Milli Futbol Takımı Resmi Sponsoru Aras Kargo'nun yeni hizmeti 'Durak Durak Takip' hizmete giriyor. Bu yenilik ile kullanıcılar kargosunun adresine varmasına kaç durak kaldığını takip edebiliyor. 'Durak Durak Tahmin' videosunda Türkiye Erkek A Milli Takım futbolcularından Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geliyor.

            FİLENİN SULTANLARI SANTARALLİ'YE EMANET
            A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirildi. Anlaşmanın detayları gelecek hafta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yurdun ünlüleri, yurtta kalan gençlerle buluşuyor
            Haberler Spor Fırtına’nın ligdeki en golcü ismi olan Trezeguet rekor peşinde
                SON DAKİKA