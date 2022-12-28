Fırtına’nın ligdeki en golcü ismi olan Trezeguet rekor peşinde

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Trezeguet, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e yükselterek takımının ligdeki en skorer ismi olmuştu. Avrupa maçlarında da iki golü bulunan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gole imzasını attı. Ligde bir gol daha atması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak olan Trezeguet, sezonun kalan bölümünde rakip fileleri toplamda 7 kez daha havalandırması halinde kariyer rekorunu kıracak. Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı. Trezeguet en golcü ikinci dönemini ise 2018-2019 sezonunda 34 karşılaşmada 9 gol ile yine Kasımpaşa takımında yaşamıştı.
BİLET JESTİ MUTLU ETTİ
Trabzonspor'un deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maça ev sahibi takım bordo-mavili taraftarlar için 10 bin 700 kişilik bilet ayırdı. Fenerbahçe galibiyeti sonrası moralleri yüksek olan Bordo- Mavili taraftarlar ise bu sayıyı oldukça memnun edici buldu. Bilet satışları devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşma da misafir takıma ayrılan tribünlerin çok büyük oranda dolması bekleniyor.
ROSIER'E MONZA KANCASI...
İtalyan ekibi Monza'nın Siyah-Beyazlılar'ın sağ kanat oyuncusu Valentin Rosier için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. TMW'nin haberine göre; İtalyan ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Rosier için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi. Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rosier'in gönderilmesini istediği belirtildi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Valentin Rosier için Beşiktaş 4.8 milyon Euro bonservis ödemişti.