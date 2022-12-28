Fırtına’nın ligdeki en golcü ismi olan Trezeguet rekor peşinde





BAŞAKŞEHİR İKİNCİ DEVRE ZAFERE KOŞTU

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ile 66. dakikada Daniel Aleksic kaydetti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu galibiyetle 30 puana yükseldi ve zirve iddiasını sürdürdü. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ise üst üste ikinci kez yenilgi aldı ve 16 puanda kaldı. Başakşehir bir sonraki maçını deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Antalyaspor da Fenerbahçe'yi konuk edecek.



ÜMRANİYESPOR GALİBİYETİ HATIRLADI

Ankaragücü ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta kazanan 2-1 ile konuk Ümraniyespor oldu. Eryaman Stadı'nda ev sahibi 2'de Zahid ile öne geçti. Ümraniye'ye 3 puanı getiren golleri ise 9 ve 55. dakikalarda Avounou kaydetti, Ankaragücü 5 maç sonra kaybetti.



F.BAHÇE VE MERSİN KAPIŞIYOR

28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Organizasyonda geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu Mersin Yenişehir Belediyesi saat 19.00'da karşılaşacak.



CANER'İN YENİ ROTASI LAZİO

İtalyan basını, Lazio'nun Karagümrük'ten ayrılan 35 yaşındaki Caner Erkin'i transfer etmek istediğini iddia etti. Haberde, bonservisinin elinde olması nedeniyle bu ismin cazip bir oyuncu olacağı kaydedildi.



SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'in 16. haftasında bugün iki maç oynanacak. Alanyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. beIN Sports 1'deki maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Diğer karşılaşma ise İstanbulspor-Kasımpaşa olacak. Bein Sports 2'den izlenecek İstanbul derbisini Suat Arslanboğa yönetecek. İki mücadele de saat 17.00'de başlayacak.



ARAS KARGO'DAN 'DURAK DURAK TAHMİN'

A Milli Futbol Takımı Resmi Sponsoru Aras Kargo'nun yeni hizmeti 'Durak Durak Takip' hizmete giriyor. Bu yenilik ile kullanıcılar kargosunun adresine varmasına kaç durak kaldığını takip edebiliyor. 'Durak Durak Tahmin' videosunda Türkiye Erkek A Milli Takım futbolcularından Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geliyor.



FİLENİN SULTANLARI SANTARALLİ'YE EMANET

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirildi. Anlaşmanın detayları gelecek hafta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

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