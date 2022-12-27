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    Hollanda devi Ajax, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısına dayandı

    Fenerbahçe’de sözleşmesinin son senesini yaşayan Altay Bayındır'a Ajax kancayı attı. Altay’ın menajeri ile temasa geçen Hollanda yetkililer sözleşme uzatma durumu olmazsa 13 Ocak’ta resmi teklifinia yapacaklar.

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    Ajax, Altay için kapıya dayandı

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce Arda Güler'i kadrosuna katmak için atağa geçen Hollanda devi Ajax, şimdi de kaleci Altay Bayındır için devreye girdi. Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay Bayındır'ın menajeri ile temasa geçen Hollandalı kurmaylar adeta pusuda bekliyor. Fenerbahçe, 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Ajax kulübü Altay'a resmi teklifini iletecek. Bir süredir Altay Bayandır ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertli kurmaylar henüz net bir sonuç alamamıştı. Kulübe yakın kaynaklar Altay ile sözleşme yenileme konusunda sıkıntılar olduğunu ifade etmişler, Altay'ın takımdan ayrılabileceği söylemişlerdi.



    GÖRÜŞMELER SÜRECEK
    Fenerbahçe, Altay ile anlaşmaya varamazsa, milli kalecinin sezon sonunda sıfır bonservis bedeli ile takımdan ayrılma durumu olacak. Fenerbahçeli kurmayların Altay ile yeni bir görüşme daha yapacağı ve bir an ön önce imzayı attırmaya çalışacağı da gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Hollanda devi Ajax, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısına dayandı
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