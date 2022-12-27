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    • Spor
    • 27.12.2022 17:17
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    • 27.12.2022 17:29
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    Fenerbahçe - Hatayspor | İLK 11'LER CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fenerbahçe - Hatayspor | MUHTEMEL 11’LER

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

    FENERBAHÇE - HATAYSPOR | CANLI
    beINSPORTS'tan canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

    Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis

    FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE
    Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

    FENERBAHÇE'DE CRESPO CEZALI
    Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

        Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili kararın durumu netlik kazanmadı.

        Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Hatayspor | İLK 11'LER CANLI ANLATIM İZLE
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