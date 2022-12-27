Fenerbahçe - Hatayspor | İLK 11'LER CANLI ANLATIM İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR | CANLI
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MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis
FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE CRESPO CEZALI
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.