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    Şenol Güneş'li Beşiktaş Erol Bulut'un takımı Gaziantep'e diş geçiremedi

    Baskılı oyununa rağmen pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş 71’de Figueiredo’nun golüyle geri düştü. 86’da Hollandalı yıldız Weghorst’un golü sadece 1 puana yetti

    Güneş yok hava bulutlu

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile depbasmanda 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı. 11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı. 40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.



    2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
    49'da Mustafa Eskihellaç'ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip'ten döndü. 51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu. 58. dakikada ceza sahası içine Furkan'ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim'in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazanan Figueiredo'nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 86. dakikada sol kanattan Masuaku'nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.



    KREATİF OLAMADIK
    Beşiktaş'ın sol kanattaki yıldızlarından Umut Meraş, Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Umut, "Gaziantep iyi kapandı. Daha kreatif olmamız gerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp seriyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



        DEPLASMANDA KAYIPLARDA
        Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Ligdeki son galibiyetini 30 Ekim'de Ümraniyespor karşısında alan Siyah-Beyazlılar deplasmanlarda da bir türlü gülemiyor. Beşiktaş, bu sezon 7 deplasman maçında sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 maçı kaybeden Kara Kartal 3 kez de beraberlik yaşadı.



        MAÇ BAŞLAMADAN SARI KART GÖRDÜ
        Maç öncesi Atilla Karaoğlan, G.Antep kalecisi Günay Güvenç'in şortunun altına farklı renkte bir tayt giydiğini gördü ve tecrübeli kaleciye taytını değiştirmesi yönünde uyarıda bulundu. Hakeme yoğun bir tepki gösteren Günay maç başlamadan kart gördü.



        İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTII MAÇI KAZANAMADI
        Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (469) ve gol beklentisine girdiği (3.16) maçı Gaziantep FK karşısında oynadı. Siyah-Beyazlılar bu istatistiklere rağmen maçı kazanamadı.



            BU NEYİN KAFASI
            Beşiktaşlı N'Koudou, 25. dakikada rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi. Hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili "Ben bunca yıllık maç izlerim. Futbol oynadım, hakemlik yaptım. Ama böyle rezalet görmedim. Terbiyesizlik bu. Kırmızı oğlu kırmızı bu. Bir de bu hakeme FIFA kokartı vermişler. FIFA görse gelme der. Sahadaki 10 Beşiktaşlı ile 11 Gaziantepli bile kırmızı kart bekledi. Arkasında ne var. Bir şeyler mi var?" yorumunda bulundu.



            BÜYÜK TEPKİ 'VAR'!
            Atilla Karaoğlan'ın N'Koudou'nun pozisyonunda gösterdiği sarı kart sosyal medyada da çok tartışıldı. Futbolseverler bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.



            6 DEĞİŞİKLİK IŞE YARAMADI
            Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep maçında son oynanan Şanlıurfa maçına göre 6 değişiklik yaptı. Güneş kalede Ersin yerine Mert, defansta Emrecan yerine de Welinton'a forma verdi. Salih ve Alli'yi yedek bırakan Güneş, bu isimlerin yerine Atiba ve Gedson'a 11'de şans tanıdı. Redmond'un yerine Nkoudou, Muleka'nın yerine de Weghorst görev yaptı.



                HER ŞEYİ DÜZELTECEĞİZ
                Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buraya 3 puan için geldik ama 3 puan için gerekenleri yapamadık. Önümüze bakacağız. Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım Bu durumu önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz. Maç maç gideceğiz. Mental olarak toparlanmalıyız. Takım olarak toparlanacağız ve en iyi sonuçları alacağız. Taraftarları üzdük" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu maç içinde sürekli çabalayan ve dikine oynamaya çalışarak takımını atağa kaldıran bir görüntü verdi. 26 yaşındaki futbolcu, Gaziantep maçındaki performansıyla Siyah- Beyazlı taraftarlardan da tam not aldı.



                TAYYİP TALHA ÖNE ÇIKTI
                Tayyip Talha Sanuç bu karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, 97 kez topla buluştu. Genç stoper yüzde 92 pas isabeti oranı yakaladı.



                TARAFTAR SAHAYA GİRDİ CENK TOSUN İLE ÇARPIŞTI
                Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin 70. dakikasında sahaya bir taraftar girdi. Telefonu ile çekim yapan ve Beşiktaşlı futbolcu Cenk ile çarpışan taraftarı daha sonra güvenlik görevlileri saha dışına götürdü.

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