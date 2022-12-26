Şenol Güneş'li Beşiktaş Erol Bulut'un takımı Gaziantep'e diş geçiremedi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile depbasmanda 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı. 11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı. 40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
49'da Mustafa Eskihellaç'ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip'ten döndü. 51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu. 58. dakikada ceza sahası içine Furkan'ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim'in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazanan Figueiredo'nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 86. dakikada sol kanattan Masuaku'nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.
KREATİF OLAMADIK
Beşiktaş'ın sol kanattaki yıldızlarından Umut Meraş, Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Umut, "Gaziantep iyi kapandı. Daha kreatif olmamız gerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp seriyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.