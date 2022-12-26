Şenol Güneş'li Beşiktaş Erol Bulut'un takımı Gaziantep'e diş geçiremedi





BU NEYİN KAFASI

Beşiktaşlı N'Koudou, 25. dakikada rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi. Hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili "Ben bunca yıllık maç izlerim. Futbol oynadım, hakemlik yaptım. Ama böyle rezalet görmedim. Terbiyesizlik bu. Kırmızı oğlu kırmızı bu. Bir de bu hakeme FIFA kokartı vermişler. FIFA görse gelme der. Sahadaki 10 Beşiktaşlı ile 11 Gaziantepli bile kırmızı kart bekledi. Arkasında ne var. Bir şeyler mi var?" yorumunda bulundu.