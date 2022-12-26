Galatasaray İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu





CİMBOM 662 GÜN SONRA LİDER OLDU

Galatasaray, İstanbulspor engelini aşarak liderlik hasretine de son verdi. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 662 gün sonra lider oldu. İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son 6 Süper Lig maçını kazanan Aslan, tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.