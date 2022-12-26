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    Galatasaray İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu

    G.Saray, Gomis’in ilk yarıda attığı iki kafa golüyle rahatladı. Farkı daha da açacak pozisyonlar bulan Aslan son anlarda panik yaptı. 83’te Mehmet Yeşil’in golü sonrasında Aslan korku dolu dakikalar yaşadı. Buna rağmen 3 puanı kaptı, haftayı lider tamamladı.

    Go’mis’ gibi liderlik

    G.Saray İstanbulspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de liderliğe yükseldi. 15. dakikada Gomis direği geçemedi. Ardından savunma topu kornere attı. Mertens'in kullandığı kornerde Gomis, kafayla tabelayı değiştirdi: 1-0... 32'de Gomis'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.



    BU KEZ DE KAFASINI ÇALIŞTIRDI
    37'de Mertens'in kornerinde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği topu kale önündeki Gomis kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0. Sarı-Kırmızılar ilk yarıyı 2-0'lık sütünlükle tamamladı.



    JENSEN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    58'de Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in pasıyla topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşu yandan auta gitti. Dakikalar 76'yı gösterdiğnde Kerem'in ceza sahası içinden şutunu Jensen mükemmel çeldi.



        İSTANBUL BERABERLİĞE YAKLAŞTI
        83'te Ethemi'nin serbest vuruşunda- Mehmet topu kafayla ağlara yolladı: 2-1. 90+3'te İstanbulspor Emir ile gole yaklaştı. Genç oyuncu yüzde 100'lük gol pozisyonu harcadı. Aslan maçı aldı.



        TORREİRA'YA KART TEPKİSİ
        Torreira, 90'da yerini Oliveira'ya bıraktı. Hakem, yakın çizgiden çıkmasını söyledi ama Uruguaylı dinlemedi ve sarı kart gördü. Torreira, perşembe günkü Sivas maçında cezalı duruma düştü. Taraftarlar, Torreira'nın yılbaşı öncesi bilerek cezaya düştüğünü dile getirip, ceza istedi.



        KAZIMCAN KARATAŞ ÜZÜNTÜSÜ
        G.Saray'da Kazımcan Karataş, sakatlanıp çıktı. 19 yaşındaki futbolcunun stattan koltuk değnekleri ve yanındakilerin yardımıyla çıkması dikkat çekti. Durumu bugün belli olacak.



            DURAN TOP KABUSU NİHAYET SONA ERDİ
            Galatasaray uzun süredir yaşadığı duran top sıkıntısını İstanbulspor maçında giderdi. Sarı- Kırmızılılar, rakibin kilidini Gomis'in kafa golleriyle açtı. Ayrıca çekilen şutların birçoğu duran topların ardından kaleye gönderildi.



            BAFETİMBİ GOMİS SERİYE BAĞLADI!
            Keçiörengücü maçında turu getiren golü atan Gomis, İstanbulspor maçında da başroldeydi. Galatasaray'ın Fransız yıldızı bu sezon 6. Süper Lig golüne imza attı. Maç sonunda taraftarlar onu ayakta alkışladı.



            CİMBOM 662 GÜN SONRA LİDER OLDU
            Galatasaray, İstanbulspor engelini aşarak liderlik hasretine de son verdi. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 662 gün sonra lider oldu. İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son 6 Süper Lig maçını kazanan Aslan, tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.



                TRİBÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
                Maçı izlemeye gelen Galatasaray taraftarı, sevgilisine evlenme teklifi etti. 'Evet' cevabı sonrası alkış koptu.


                MİDTSJÖ ALKIŞ ALDI
                Oliveira yerine 11'de sahaya çıkan Midtsjö, ligdeki ikinci asistini yine Gomis'e yaptı. Norveçli orta saha ilk gol pasını 1-0 kazanılan Antalya maçında vermişti.

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                Haberler Spor Galatasaray İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu
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