Galatasaray İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu

G.Saray İstanbulspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de liderliğe yükseldi. 15. dakikada Gomis direği geçemedi. Ardından savunma topu kornere attı. Mertens'in kullandığı kornerde Gomis, kafayla tabelayı değiştirdi: 1-0... 32'de Gomis'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
JENSEN KALESİNDE DEVLEŞTİ
58'de Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in pasıyla topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşu yandan auta gitti. Dakikalar 76'yı gösterdiğnde Kerem'in ceza sahası içinden şutunu Jensen mükemmel çeldi.