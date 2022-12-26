Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş itiraf: N’koudou bizi de bozdu





RAKİBİN HIRSINI ARTIRDI

Güneş, N'Koudou hakkında ise "Maça iyi başlamıştı. Hem kendini hem bizi bozdu. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum. Ne yaptı bilmiyorum. 'Ben bir şey yapmadım' diyor. Ben de pozisyonu tam olarak tam göremedim" diye konuştu.

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