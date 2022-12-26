Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş itiraf: N’koudou bizi de bozdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Antep'te 1-1 sona eren maçın kendilerine üzüntü verdiğini dile getirirken, Kevin N'Koudou ile ilgili de flaş sözlere imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıda daha kontrollüydük. Hücumda etkili olamadık. İkinci yarıda hamleleri yaptık. Savunmada beklenmeyen şekilde pozisyonlar verdik. Burada hata yapınca rakip gol buldu. Rakip gol atınca kontrolü kaybettik" dedi.
RAKİBİN HIRSINI ARTIRDI
Güneş, N'Koudou hakkında ise "Maça iyi başlamıştı. Hem kendini hem bizi bozdu. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum. Ne yaptı bilmiyorum. 'Ben bir şey yapmadım' diyor. Ben de pozisyonu tam olarak tam göremedim" diye konuştu.