Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş itiraf: N’koudou bizi de bozdu

    Beşiktaş Teknik Direktörü, ”Rakip gol atınca oyunda kontrolü kaybettik” diye konuştu. Güneş: N'Koudou bana bir şey yapmadığını söyledi. Ama bizi de maçta bozdu.

    N’koudou bizi de bozdu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Antep'te 1-1 sona eren maçın kendilerine üzüntü verdiğini dile getirirken, Kevin N'Koudou ile ilgili de flaş sözlere imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıda daha kontrollüydük. Hücumda etkili olamadık. İkinci yarıda hamleleri yaptık. Savunmada beklenmeyen şekilde pozisyonlar verdik. Burada hata yapınca rakip gol buldu. Rakip gol atınca kontrolü kaybettik" dedi.



    RAKİBİN HIRSINI ARTIRDI
    Güneş, N'Koudou hakkında ise "Maça iyi başlamıştı. Hem kendini hem bizi bozdu. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum. Ne yaptı bilmiyorum. 'Ben bir şey yapmadım' diyor. Ben de pozisyonu tam olarak tam göremedim" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Annelere destek arttı
    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş itiraf: N’koudou bizi de bozdu
        SON DAKİKA