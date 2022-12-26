Abdullah Avcı, 2.7 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe'ye kalesini göstermedi

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir hamle yaptı. Trabzon'a lider olarak gelen rakibi Fenerbahçe karşısında maçı kalesinde şut görmeden tamamlayan Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı, taktik zafere imza attı. Bordo- Mavili teknik ekip, öncelikle derbi psikolojisini iyi yönetti. Trabzonsporlu oyuncular, oyun gerginleştiğinde sakinliğini korumasını bildi. Maç öncesinde gerginleştirilmeye çalışılan oyuna karşı taraftarlar da sadece saha içerisindeki takımı desteklediler. Abdullah hoca, rakibin tüm oyun planını şok pres ile bozdu. Fenerbahçe'ye sürekli ön alanda pres uygulandı. Orta sahada Manolis Siopis dışında top tekniği ile dikkat çeken isimler Abdülkadir Ömür ve Bakasetas da mücadeleci kimlikleriyle derbi zaferinde önemli rol oynadılar.







YERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Abdullah Avcı, maç içerisindeki taktik değişikliklerine aynı anda plan değişiklikleri ile karşılık verdi. Tecrübeli teknik adamın sahaya çıkardığı 11'in yanı sıra yaptığı değişikliklerin süresi ve isimler de oldukça belirleyici oldu. Avcı'nın bu maç özelindeki oyuncu değişikliği tercihleri ağırlıklı olarak hep tecrübeli isimlerden yana oldu.



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