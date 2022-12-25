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    Zirvede 'Fırtına' koptu! Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti

    57’de Crespo atıldı. 61’de Gomez golü atıp plaka yaptı. 90+10’da Trezeguet perdeyi kapattı. Trabzon hem zirve yolunda çok önemli bir galibiyet aldı hem de G.Saray’a liderlik yolunu açtı.

    Zirvede ’Fırtına’ koptu!

    Süper Lig'in 15. haftasında dün gece oynanan derbide Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup etti. 13. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti. 44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sona erdi.



    CRESPO ATILDI, FENER DÜŞTÜ
    57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası 2. sarı kartını gören Crespo, oyun dışında kaldı. 61. dakikada Maxi Gomez, sol çaprazdan plase vuruşunda golü attı: 1-0. 90+6. dakikada Umut Bozok'un şutunda, Altay topu güçlükle çeldi. 90+10. dakikada Djaniny'in pasıyla buluşan Trezeguet'nin şutu, kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelere gitti: 2-0.



    DERBİ GOLCÜSÜ MAXI GOMEZ
    Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü Fenerbahçe'ye attı. 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk golünü Beşiktaş ağlarına yollamıştı. Gomez, ikinci derbisinde golle buluşarak büyük maçların oyuncusu olduğunu ispatladı. Başarılı futbolcu, "Kazanmak, gol atmaktan daha önemli" diye konuştu.



        TRABZON HEP ZİRVEYE OYNAR
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara övgüler yağdırdı ve "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu" dedi. Ağaoğlu "Zirve yarışı varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynar" ifadelerini kullandı.



        MAÇTA 39 FAUL!
        Çok sert geçen maçta takımlar faullerde yarıştı. Trabzon 20, F.Bahçe 19 faul yaptı.



        'ENDİŞELENMEKTE' HAKLISINI
        Trabzon Asbaşkanı Ertuğrul Doğan hakemler için, "Endişeliyiz" açıklaması yapan F.Bahçe'ye şu göndermeyi yaptı: Futbol masada değil sahada oynanınca 'endişelenmekte' haklısınız. Siz endişelenmeye devam edin. Bizler çok neşeliyiz.



            TRABZON'DAN OLAY PAYLAŞIM
            Fener'i 2-0 mağlup ederek zirveye doğru dev bir adım atan Trabzonspor'un maç sonu paylaşımı dikkat çekti. Çimlerin üzerine düşmüş bir kanarya resmi paylaşan Bordo-Mavililer galibiyetin tadını karşılaşma sonrasında doyasıya yaşadı. Fenerbahçe ise üst üste 2. yenilgisini alarak zirvede ağır bir darbe aldı.



            MAÇ SONU ZAFER POZU
            Fırtına soyunma odasında koptu. Futbolcular, galibiyetin sevincini yaşarken, bu fotoğraf geceye damga vurdu.



            NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
            Trabzonspor taraftarları, "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" koreografisine yer verdi.



                DEVRE ARASINDA PROTOKOLDE KAVGA
                Trabzon'da oynanan maçta protokol tribününün yer aldığı kafetaryada yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Gerginliği güvenlik görevlileri güçlükle ayırabildi.

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                Haberler Spor Zirvede 'Fırtına' koptu! Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti
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