Zirvede 'Fırtına' koptu! Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti





'ENDİŞELENMEKTE' HAKLISINI

Trabzon Asbaşkanı Ertuğrul Doğan hakemler için, "Endişeliyiz" açıklaması yapan F.Bahçe'ye şu göndermeyi yaptı: Futbol masada değil sahada oynanınca 'endişelenmekte' haklısınız. Siz endişelenmeye devam edin. Bizler çok neşeliyiz.