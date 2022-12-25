Zirvede 'Fırtına' koptu! Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında dün gece oynanan derbide Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup etti. 13. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti. 44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sona erdi.
CRESPO ATILDI, FENER DÜŞTÜ
57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası 2. sarı kartını gören Crespo, oyun dışında kaldı. 61. dakikada Maxi Gomez, sol çaprazdan plase vuruşunda golü attı: 1-0. 90+6. dakikada Umut Bozok'un şutunda, Altay topu güçlükle çeldi. 90+10. dakikada Djaniny'in pasıyla buluşan Trezeguet'nin şutu, kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelere gitti: 2-0.
DERBİ GOLCÜSÜ MAXI GOMEZ
Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü Fenerbahçe'ye attı. 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk golünü Beşiktaş ağlarına yollamıştı. Gomez, ikinci derbisinde golle buluşarak büyük maçların oyuncusu olduğunu ispatladı. Başarılı futbolcu, "Kazanmak, gol atmaktan daha önemli" diye konuştu.