Şenol Güneş, Gaziantep maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı! "Beyaz bir sayfa açalım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep maçı öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Artık yeni bir sayfa açmalarının gerektiğini söyleyen Güneş, "Dünya Kupası arası sonrası ilk lig maçımıza çıkacağız. İyi başlamak çok önemli. Kazanalım ve beyaz bir sayfa açalım. Fiziksel olarak iyi olmak yetmez mental olarak da iyi durumda olmalıyız. Kazanırsak gerisi mutlaka gerekecektir" dedi. İyi bir kamp dönem geçirdiklerinin altını çizen Güneş, "Gaziantep'in de puana ihtiyacı var. Sahalarında oynayacaklar. onlar da bizim gibi iyi başlamak istiyorlar.