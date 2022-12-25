Şenol Güneş, Gaziantep maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı! "Beyaz bir sayfa açalım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep maçı öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Artık yeni bir sayfa açmalarının gerektiğini söyleyen Güneş, "Dünya Kupası arası sonrası ilk lig maçımıza çıkacağız. İyi başlamak çok önemli. Kazanalım ve beyaz bir sayfa açalım. Fiziksel olarak iyi olmak yetmez mental olarak da iyi durumda olmalıyız. Kazanırsak gerisi mutlaka gerekecektir" dedi. İyi bir kamp dönem geçirdiklerinin altını çizen Güneş, "Gaziantep'in de puana ihtiyacı var. Sahalarında oynayacaklar. onlar da bizim gibi iyi başlamak istiyorlar.
BASKIYI HİSSETTİRMELİYİZ
Rakibe saygı duyarak maçın her anını tam konsantrasyon içinde oynamamız şart. Aksi halde maç daha da zor hale gelir. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip baskı kurmalıyız. Skor üstünlüğünü ne kadar çabuk ele geçirirsek rakibimizi o kadar hataya zorlarız" ifadelerini kullandı.