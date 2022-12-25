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    • Spor
    • 25.12.2022 17:44
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    • 25.12.2022 18:03
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    Galatasaray - İstanbulspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - İstanbulspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - İstanbulspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile İstanbulspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

    İSTANBULSPOR:



    SON 3 MAÇINI KAZANDI
    Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

    Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



        Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

        TAKIMDA 3 EKSİK
        Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.



        Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.
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        Galatasaray - İstanbulspor | CANLI ANLATIM İZLE
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