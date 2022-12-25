Aslan liderlik için sahada! Cimbom, İstanbulspor’u mağlup etmesi halinde zirveye çıkacak





GALATASARAY NEFES KESTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında G.Saray Nef, uzatmaya giden maçta lider Türk Telekom'u 106-100 devirdi. İlk üç periyotta üstünlük kuran Sarı- Kırmızılılar, son çeyrekte savunma zafiyeti yaşasa da uzatmada maçı kazandı. Aslan 7. zaferini, Telekom 2. yenilgisini aldı. Başantrenör değiştiren Beşiktaş, Darüşşafaka'yı 98-84'le geçti. Karşıyaka, Bursa'yı 81-80; G.Antep, Merkezefendi'yi 80-78 yendi.



BEŞİKTAŞ ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gazientep'e konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



EUROLEAGUE'DE MVP EVANS

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Keenan Evans, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Evans, Bayern maçında 39 verimlilik puanına ulaşmıştı.



F.BAHÇE'DEN 48 SAYI FARK

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider F.Bahçe, son sıradaki Rize'yi 98-50 yendi ve 12. maçında 10. kez kazandı. Çankaya, Bursa'yı 95-61; Beşiktaş ise Emlak Konut'u 77-56 mağlup etti.



LUKA DONCİC'DEN 50 SAYI

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti. Sloven yıldız Luca Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.



KAYSERİ TAHKİM'E BAŞVURACAK

Kayserispor Kulübü verilen puan silme cezası için Tahkim Kurulu'na perşembe günü başvuru yapacaklarını duyurdu. Basın Sözcüsü Samet Koç, "Takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



BURSA THORNWELL İLE YOLLARINI AYIRDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Sindarius Thornwell ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.



LİGDE BUGÜN 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Spor Toto Süper lig'in 15. haftasında Gaziantep FK -Beşiktaş ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarının haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da start alacak mücadelede Adana Demirspor sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 16.00'da ise Konya evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



CLAUDİO RANİERİ, 31 YIL SONRA CAGLİARİ'DE

Serie B ekiplerinden Cagliari, 71 yaşındaki Claudio Ranieri ile anlaşmaya vardı. 31 yıl aradan sonra Cagliari'ye dönen deneyimli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı. Ranieri, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco ve Leicester City'de de görev almıştı.



TOPRAK: HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da 2023 yılındaki hedeflerini anlattı. Razgatlıoğlu, "Dünya şampiyonluğunu 2023 yılında geri almak için umutluyum. Kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.



RUSYA'NIN TEK BİR ÇIKIŞ YOLU VAR; AFC

FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na katılmak için görüşmelere başladı. Rusya Federasyon Başkanı Aleksandr Dyukov, "31 Aralık'a kadar fırsatımız var. UEFA, bizim itirazlarımızı mutlaka değerlendirecek ama 4 yıl kaybetmek istemiyoruz" dedi.



DAUM: TEDAVİM OLUMLU GİDİYOR

Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum sağlık durumu hakkında konuştu. Alman teknik adam, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi de olumlu yönde etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl için mesajım; kanser için mutlaka önlem alın" ifadelerini kullandı.

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