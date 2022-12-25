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    Aslan liderlik için sahada! Cimbom, İstanbulspor’u mağlup etmesi halinde zirveye çıkacak

    Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a yenilmesi, Sarı- Kırmızılıları sevindirdi. Cimbom, İstanbulspor’u mağlup etmesi halinde zirveye çıkacak. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aslan liderlik için sahada

    Galatasaray 45 günlük Dünya Kupası arasının ardından bugün ilk Süper lig maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi Cimbom'u sevindirdi. Sarı-Kırmızılılar bugün kazanırsa liderlik koltuğuna kurulacak. Galatasaray'da Oliveira ve Yunus kadroda olacak. Sakat olan Icardi ve Ross dışında kart cezalısı Muslera bu akşam yok. Aradan önce oynadığı son 3 maçın tamamını kazanan Galatasaray 2. sıraya kadar yükselmişti. Cimbom, aradan önceki son maçında ise Başakşehir engelini de 7 golle farklı bir şekilde aşmıştı.



    CİMBOM MAÇA HAZIR
    Galatasaray, İstanbul maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana tedavileri devam eden Ross ve Icardi dışındaki tüm futbolcular katıldı.



    FORVETTE GOMİS VAR
    Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray'da forvet bölgesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis'e görev vermesi bekleniyor.



        TUZLA'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ
        Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Altay'ı konuk eden Tuzlaspor 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 12'de Bilal Başacıkoğlu, 32 ve 63. dakikalarda Adeniyi ve 90'da Yahaya kaydetti. Altay'ın golleri ise 4. dakikada Ceyhun ve 10'da penaltıdan Paixao'dan geldi. Ev sahibi bu sonuçla puanını 19'a çıkarırken, konuk takım ise 21 puanda kaldı.



        1-1'LERİNİ ÜZMEDİLER
        Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Yeni Hatay Stadı'ndaki maçta ev sahibi 75. dakikada genç golcü Bertuğ Yıldırım ile öne geçerken, Giresunspor'un beraberlik golünü 87'de Bajic attı. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor son 3 maçta 7 puan topladı ve 15 puana ulaştı. Giresunspor ise 2 maç aradan sonra ligde puan kaybı yaşadı ve 16 puana yükseldi.



        SİVAS PAŞA'YI GRADEL'LE YIKTI
        Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor rakibini 2-1 yenerek Kupa arasından sonra ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Konuk takım 14. dakikada Saba ile öne geçti. Dia Saba, rakibinden sıyrılıp kale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1. Kasımpaşa 39'da Ben Ounnas ile eşitliği yakaladı ama maçta son sözü 65'te Max Gradel söyledi.



            KARTAL'A JOSEF MÜJDESİ
            Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza, bugün deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı. Ancak Brezilyalı ön liberonun ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Gerek duyulursa 2. yarıda görev yapacak. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal, Romain Saiss ve Montero ise Gaziantep maçı kadrosunda yer almadı.



            GALATASARAY NEFES KESTİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında G.Saray Nef, uzatmaya giden maçta lider Türk Telekom'u 106-100 devirdi. İlk üç periyotta üstünlük kuran Sarı- Kırmızılılar, son çeyrekte savunma zafiyeti yaşasa da uzatmada maçı kazandı. Aslan 7. zaferini, Telekom 2. yenilgisini aldı. Başantrenör değiştiren Beşiktaş, Darüşşafaka'yı 98-84'le geçti. Karşıyaka, Bursa'yı 81-80; G.Antep, Merkezefendi'yi 80-78 yendi.

            BEŞİKTAŞ ANTEP'TE 3 PUAN ARIYOR
            Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gazientep'e konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

            EUROLEAGUE'DE MVP EVANS
            Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Keenan Evans, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Evans, Bayern maçında 39 verimlilik puanına ulaşmıştı.

            F.BAHÇE'DEN 48 SAYI FARK
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider F.Bahçe, son sıradaki Rize'yi 98-50 yendi ve 12. maçında 10. kez kazandı. Çankaya, Bursa'yı 95-61; Beşiktaş ise Emlak Konut'u 77-56 mağlup etti.

            LUKA DONCİC'DEN 50 SAYI
            NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti. Sloven yıldız Luca Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

            KAYSERİ TAHKİM'E BAŞVURACAK
            Kayserispor Kulübü verilen puan silme cezası için Tahkim Kurulu'na perşembe günü başvuru yapacaklarını duyurdu. Basın Sözcüsü Samet Koç, "Takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

            MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ
            Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

            BURSA THORNWELL İLE YOLLARINI AYIRDI
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Sindarius Thornwell ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

            LİGDE BUGÜN 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Spor Toto Süper lig'in 15. haftasında Gaziantep FK -Beşiktaş ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarının haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da start alacak mücadelede Adana Demirspor sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 16.00'da ise Konya evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

            CLAUDİO RANİERİ, 31 YIL SONRA CAGLİARİ'DE
            Serie B ekiplerinden Cagliari, 71 yaşındaki Claudio Ranieri ile anlaşmaya vardı. 31 yıl aradan sonra Cagliari'ye dönen deneyimli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı. Ranieri, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco ve Leicester City'de de görev almıştı.

            TOPRAK: HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
            Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da 2023 yılındaki hedeflerini anlattı. Razgatlıoğlu, "Dünya şampiyonluğunu 2023 yılında geri almak için umutluyum. Kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

            RUSYA'NIN TEK BİR ÇIKIŞ YOLU VAR; AFC
            FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na katılmak için görüşmelere başladı. Rusya Federasyon Başkanı Aleksandr Dyukov, "31 Aralık'a kadar fırsatımız var. UEFA, bizim itirazlarımızı mutlaka değerlendirecek ama 4 yıl kaybetmek istemiyoruz" dedi.

            DAUM: TEDAVİM OLUMLU GİDİYOR
            Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum sağlık durumu hakkında konuştu. Alman teknik adam, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi de olumlu yönde etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl için mesajım; kanser için mutlaka önlem alın" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Spor Aslan liderlik için sahada! Cimbom, İstanbulspor’u mağlup etmesi halinde zirveye çıkacak
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