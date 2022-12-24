Trabzonspor'dan maç öncesi özel koreografi: Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir Trabzon





HAMSİK, YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu. Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil'in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.