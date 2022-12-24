Trabzonspor'dan maç öncesi özel koreografi: Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir Trabzon

Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konuk takım taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.