TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz mi? TOD TV Bein Connect TS-FB maçı nereden canlı izlenir?

Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.