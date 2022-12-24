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    • Spor
    • 24.12.2022 18:32
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    • 24.12.2022 18:32
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    TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz mi? TOD TV Bein Connect TS-FB maçı nereden canlı izlenir?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım sona erdi. Dev derbi bu akşam TOD TV'de yayınlanacak. Yeni dijital platformda bu haftaya özel olarak tüm Süper Lig maçları ücretsiz olacak. Bu kapsamda TOD TV hakkında aramalar hız kazandı. Peki, TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV Bein connect TS-FB maçı nereden canlı izlenir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOD TV nedir, nasıl üye olunur?

    BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD Türkiye'de yayın hayatına başladı. TOD TV Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlayacağını duyurmasının ardından, futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz mi? TOD TV Bein connect TS-FB maçı nereden canlı izlenir?

    TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

    Satın almak istediğiniz paketi seçtikten sonra karşınıza gelen üyelik formuna bilgilerinizi girerek kolayca üye olabilirsiniz. Satın alacağınız paket kapsamındaki tüm içerikleri web'den, cepten, tabletten veya Smart TV üzerinden izleyebilirsiniz.

    Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.

        Ücretsiz Süper Lig Kampanyası 25.12.2022 saat 23:59'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz www.todtv.com.tr web kampanyasıdır. Kampanyadan faydalanabilmek için satın alma işlemlerinizi www.todtv.com.tr üzerinden yapmak zorunldur. Üyelik ve satın alma işlemleri sırasında iletişim izni vermek ve kredi kartı bilgilerini girerek satın alma için ön kayıt oluşturmak gereklidir. Satın alma ön kaydı 25.12.2022 saat 23:59'a kadar iptal edilebilir.

        25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal eden kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmez. 25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal etmeyen kullanıcılardan 26.12.2022 tarihi itibariyle satın alma talimatı verdikleri Aylık ya da Sezonluk Süper Lig paketinin ücreti tahsil edilir.

        TOD TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

        Spor Toto Süper Lig 15. Hafta tüm maçları, Süper Lig paketleri ile hediye. TOD TV'de Spor Toto Süper Lig 23-24-25 Aralık tarihlerinde ücretsizdir.
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        Dev maçta ilk 11’ler belli oldu
        Haberler Spor TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz mi? TOD TV Bein Connect TS-FB maçı nereden canlı izlenir?
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