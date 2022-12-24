Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi.TS-FB derbi maçını Umut Meler yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecanla karşılaşmayı takip etti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? TS- FB derbi maç SONUCU!
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında 2 gol bulan son şampiyon Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında 2 gol bulan son şampiyon Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez'i tercih etti.
Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.
Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.