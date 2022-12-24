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    • Spor
    • 24.12.2022 21:12
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    • 24.12.2022 21:26
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    Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? TS- FB derbi maç SONUCU!

    Süper Lig heyecanı, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbisiyle kaldığı yerden devam etti. Bu akşam nefesler tutuldu ve TS-FB derbisinde taraftarlar 90 dakika için yerini aldı. Halil Umut Meler'in yönettiği maç Akyazı'da oynandı. Maçın sonucu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi.TS-FB derbi maçını Umut Meler yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecanla karşılaşmayı takip etti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? TS- FB derbi maç SONUCU!

    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında 2 gol bulan son şampiyon Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında 2 gol bulan son şampiyon Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez'i tercih etti.

    Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.

    Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

        HAMSİK, YİNE YEDEK KULÜBESİNDE
        Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu.

        Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.

        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil'in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.

        FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
        Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

        Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.

        Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.

        TRİBÜNDE TRABZON VURGULU KOREOGRAFİ
        Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi.

        Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.

        Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konuk takım taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.

            MAÇTAN DAKİKALAR
            13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

            36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

            37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.

            44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

            Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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