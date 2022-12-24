Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde nefesler tutuldu. Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi
AVCI, FENERBAHÇE DERBİSİ PLANINI BELİRLEDİ: ÖNCE OYUNU ALACAĞIZ SONRA 3 PUANI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, bu sezon oynadıkları iki derbi maçını işaret ederek, "Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ortalama yüzde 42 topa sahip olduk. Öncelikle bu rakamı yukarı çekmemiz gerekiyor. Derbide oyuna hükmeden takım olacağız. Önce oyunu ve topu alacağız sonra da 3 puanı" açıklamasını yaptı.
Abdullah hoca, "Taraftarımızın da desteğiyle oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak kadro kalitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.
Bordo-Mavililer'in teknik direktörü 90 dakika boyunca rakibe baskı yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Rakibimiz özellikle ön alanda yüksek pres gücüyle mücadele ediyor. Onun için geriden çıkışlarda her zamankinden daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı bir final maçı değil. Ekstra baskı altına girmememiz gerekiyor. Çıkıp kazanmamız gereken bir maçı oynayacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Kazanırsak bizim için işler çok daha iyi gidecek. Şehir havaya girecek" dedi.
UMUT BOZOK DERBİYİ BEKLİYOR
Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan Umut Bozok, Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırıp ligin ikinci bölümünde kalitesini göstermek istiyor. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve gol kralı olan Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol üretmişti. Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlara mesaj veren Bozok, "Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabii ki çok zor bir maç olacak. Burası da kesin" açıklamasını yaptı.
FIRTINA DEV MAÇA HAZIR
Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor dev maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Avcı'nın antrenman öncesinde hücum oyuncularıyla tek tek konuşması dikkatlerden kaçmadı.