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    • Spor
    • 24.12.2022 18:02
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    • 24.12.2022 18:07
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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde nefesler tutuldu. Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.

    Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu.



    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

    FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi

    AVCI, FENERBAHÇE DERBİSİ PLANINI BELİRLEDİ: ÖNCE OYUNU ALACAĞIZ SONRA 3 PUANI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, bu sezon oynadıkları iki derbi maçını işaret ederek, "Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ortalama yüzde 42 topa sahip olduk. Öncelikle bu rakamı yukarı çekmemiz gerekiyor. Derbide oyuna hükmeden takım olacağız. Önce oyunu ve topu alacağız sonra da 3 puanı" açıklamasını yaptı.

    Abdullah hoca, "Taraftarımızın da desteğiyle oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak kadro kalitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

    Bordo-Mavililer'in teknik direktörü 90 dakika boyunca rakibe baskı yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Rakibimiz özellikle ön alanda yüksek pres gücüyle mücadele ediyor. Onun için geriden çıkışlarda her zamankinden daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı bir final maçı değil. Ekstra baskı altına girmememiz gerekiyor. Çıkıp kazanmamız gereken bir maçı oynayacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Kazanırsak bizim için işler çok daha iyi gidecek. Şehir havaya girecek" dedi.


    UMUT BOZOK DERBİYİ BEKLİYOR
    Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan Umut Bozok, Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırıp ligin ikinci bölümünde kalitesini göstermek istiyor. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve gol kralı olan Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol üretmişti. Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlara mesaj veren Bozok, "Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabii ki çok zor bir maç olacak. Burası da kesin" açıklamasını yaptı.

    FIRTINA DEV MAÇA HAZIR
    Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor dev maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Avcı'nın antrenman öncesinde hücum oyuncularıyla tek tek konuşması dikkatlerden kaçmadı.



        Karadeniz Fırtınası'nda futbolcuların antrenmandaki performansı teknik direktör Abdullah Avcı'ya da memnun etti.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi imha planını belirledi. Rakibi adeta ezberleyen Portekizli hoca, Bordo- Mavililer'in yüksek tempoda zorlanacağını ve hata yapacağını düşünüyor. Jesus bu nedenle santra ile beraber futbolcularından ön alanda pres, sahanın her yerinde baskı ve mücadele istiyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendiren Fenerbahçe hazırlık maçlarında da yüksek temposu ile dikkat çekmişti. 4 hazırlık maçının tamamını kazanan Fenerbahçe futboluyla da taraftarlarına umut vermişti.

        Elinde birçok hazır oyuncu bulunduran Jesus, maçın 2. yarısında yapacağı değişikliklerle de Trabzonspor'un canını yakmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sahaya 4'lü defans ile çıkartan Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında takımını 3'lü sistemle sahaya süreceği de gelen haberler arasında. Portekizli teknik adam, forvet hattında Batshuayi- King ikilisi ile başlayıp. 2. yarıda Valencia hamlesi yapmayı da planlıyor. Jesus'un kanatlara Rossi hamlesi yapması da bekleniyor.


        FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YOK
        Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 4 isim yer almadı. Sakatlıktan yeni dönen, maç ve idman eksiği bulunan Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski ile birlikte ağır bir sakatlık süreci yaşayan Joao Pedro Trabzon maçı kadrosunda yer almadı. Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin, Jesus'un tercih etmesi durumunda salı günü oynanacak Hatay maçı kadrosunda yer alabileceği de gelen haberler arasında.


        F.BAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA
        Son çalışmasını İstanbul'da yapan Fenerbahçe, ardından Trabzon'a hareket etti ve akşam saatlerinde şehre vardı. Trabzon havalimanında taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanan Sarı- Lacivertliler, ardından konaklayacağı otele geçti. Sarı-Lacivertliler bu sabah bir de ter idmanı yapacak.

        TARAFTAR ONA 'DEDE' DİYOR
        Jorge Jesus'un Fenerbahzçe taraftarı üzerinde çok ciddi bir kredisi var. Sanal alemlerdeki yorumlarda Jesus için 'Baba', 'Dede' gibi ifadeler kulanılıyor. Orta nokta ise taraftarın Jesus'u çok sevmesi.

            ROSSI HAZIR KITA
            Fenerbahçe Teknik Direktörüo Jorge Jesus'un Trabzon deplasmanındaki önemli kozlarından birisi de Diego Rossi olacak. Medipol Başakşehir maçında 2. yarıda oyuna girip maçı kazandıran golü atan Diego Rossi ile Jesus özel olarak ilgilendi. Rossi'nin yine 60'dan sonra oyuna girmesi Fener hücuma taze kan olması bekleniyor. Fenerbahçe skor olarak önde olsa bile Jesus'un, Rossi kozunu oynayıp Trabzon'u kontralarla tehdit etmesi bekleniyor.

            KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI
            F            enerbahçe bugün deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

            MORALLER YERİNDE
            Fenerbahçeli futbolcuların dünkü çalışmada moralli ve yüksek öz güvene sahip oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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            Dev maçta ilk 11’ler belli oldu
            Haberler Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
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