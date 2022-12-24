Son şampiyon Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek!

2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün Trabzon'da dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Akyazı'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Saat 19.00'da start alacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe bu derbiyi kazanarak zirvedeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Bordo-Mavililer ise evinde Fenerbahçe'yi yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmeyi ve yeniden zirve hesaplarının içinde olmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatların büyük oranda geri dönmüş olması moralleri yükseltmiş durumda. Bordo-Mavili takımda ise Edin Visca uzun bir aranın ardından ilk 11'deki yerini almayı bekleniyor.
BAKASETAS BU KEZ MERKEZDE
Bugün evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da Bakasetas, Siopis ile birlikte orta sahanın göbeğini kontrol edecek. Yunan futbolcu uzaktan sert şutlarıyla da Fenerbahçe defansını en çok tehdit edecek isimlerin başında geliyor. Bakasetas bu sezon tüm resmi maçlarda 9 gol attı, 6 asist yaptı. 15 gole direkt olarak katkı verdi.