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    Son şampiyon Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek!

    Lige verilen aranın ardından Süper Lig dev bir derbiye sahne aoclak. Son şampiyon Trabzonspor, saat 19.00'da lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Akyazı'daki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Buyrun futbol şölenine

    2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün Trabzon'da dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Akyazı'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Saat 19.00'da start alacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe bu derbiyi kazanarak zirvedeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Bordo-Mavililer ise evinde Fenerbahçe'yi yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmeyi ve yeniden zirve hesaplarının içinde olmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatların büyük oranda geri dönmüş olması moralleri yükseltmiş durumda. Bordo-Mavili takımda ise Edin Visca uzun bir aranın ardından ilk 11'deki yerini almayı bekleniyor.


    BAKASETAS BU KEZ MERKEZDE
    Bugün evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da Bakasetas, Siopis ile birlikte orta sahanın göbeğini kontrol edecek. Yunan futbolcu uzaktan sert şutlarıyla da Fenerbahçe defansını en çok tehdit edecek isimlerin başında geliyor. Bakasetas bu sezon tüm resmi maçlarda 9 gol attı, 6 asist yaptı. 15 gole direkt olarak katkı verdi.




        JESUS'TAN İRFAN CAN'A 'VUR' EMRİ
        Fenerbahçe'de İrfan Can'ın hücuma vereceği katkı çok önemli. Yıldız oyuncu, yaratıcı özellikleri yanında müthiş şutları ile Trabzonspor'un defans kilidini aşmada Jesus'un kozu olacak. İrfan Can Kahveci bu sezon 22 maça çıkarken, 6 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı. İrfan, toplam 9 gole etki etti.

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        Haberler Spor Son şampiyon Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek!
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