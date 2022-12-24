Son şampiyon Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek!



BAKASETAS BU KEZ MERKEZDE

Bugün evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da Bakasetas, Siopis ile birlikte orta sahanın göbeğini kontrol edecek. Yunan futbolcu uzaktan sert şutlarıyla da Fenerbahçe defansını en çok tehdit edecek isimlerin başında geliyor. Bakasetas bu sezon tüm resmi maçlarda 9 gol attı, 6 asist yaptı. 15 gole direkt olarak katkı verdi.