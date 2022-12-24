Jorge Jesus, Trabzon'un yüksek tempoda zorlanacağına inanıyor

Elinde birçok hazır oyuncu bulunduran Jesus, maçın 2. yarısında yapacağı değişikliklerle de Trabzonspor'un canını yakmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sahaya 4'lü defans ile çıkartan Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında takımını 3'lü sistemle sahaya süreceği de gelen haberler arasında. Portekizli teknik adam, forvet hattında Batshuayi- King ikilisi ile başlayıp. 2. yarıda Valencia hamlesi yapmayı da planlıyor. Jesus'un kanatlara Rossi hamlesi yapması da bekleniyor.



FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 4 isim yer almadı. Sakatlıktan yeni dönen, maç ve idman eksiği bulunan Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski ile birlikte ağır bir sakatlık süreci yaşayan Joao Pedro Trabzon maçı kadrosunda yer almadı. Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin, Jesus'un tercih etmesi durumunda salı günü oynanacak Hatay maçı kadrosunda yer alabileceği de gelen haberler arasında.