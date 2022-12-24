Jorge Jesus, Trabzon'un yüksek tempoda zorlanacağına inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi imha planını belirledi. Rakibi adeta ezberleyen Portekizli hoca, Bordo- Mavililer'in yüksek tempoda zorlanacağını ve hata yapacağını düşünüyor. Jesus bu nedenle santra ile beraber futbolcularından ön alanda pres, sahanın her yerinde baskı ve mücadele istiyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendiren Fenerbahçe hazırlık maçlarında da yüksek temposu ile dikkat çekmişti. 4 hazırlık maçının tamamını kazanan Fenerbahçe futboluyla da taraftarlarına umut vermişti.
Elinde birçok hazır oyuncu bulunduran Jesus, maçın 2. yarısında yapacağı değişikliklerle de Trabzonspor'un canını yakmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sahaya 4'lü defans ile çıkartan Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında takımını 3'lü sistemle sahaya süreceği de gelen haberler arasında. Portekizli teknik adam, forvet hattında Batshuayi- King ikilisi ile başlayıp. 2. yarıda Valencia hamlesi yapmayı da planlıyor. Jesus'un kanatlara Rossi hamlesi yapması da bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 4 isim yer almadı. Sakatlıktan yeni dönen, maç ve idman eksiği bulunan Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski ile birlikte ağır bir sakatlık süreci yaşayan Joao Pedro Trabzon maçı kadrosunda yer almadı. Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin, Jesus'un tercih etmesi durumunda salı günü oynanacak Hatay maçı kadrosunda yer alabileceği de gelen haberler arasında.
F.BAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA
Son çalışmasını İstanbul'da yapan Fenerbahçe, ardından Trabzon'a hareket etti ve akşam saatlerinde şehre vardı. Trabzon havalimanında taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanan Sarı- Lacivertliler, ardından konaklayacağı otele geçti. Sarı-Lacivertliler bu sabah bir de ter idmanı yapacak.
TARAFTAR ONA 'DEDE' DİYOR
Jorge Jesus'un Fenerbahzçe taraftarı üzerinde çok ciddi bir kredisi var. Sanal alemlerdeki yorumlarda Jesus için 'Baba', 'Dede' gibi ifadeler kulanılıyor. Orta nokta ise taraftarın Jesus'u çok sevmesi.