Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Jorge Jesus, Trabzon'un yüksek tempoda zorlanacağına inanıyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Trabzonspor'u deplasmanda pres, yüksek tempo ve çabuk hücumlarla devirmeyi planlıyor. Trabzon'un yüksek tempoya karşılık veremeyeceğini düşünen Portekizli hoca, 2. yarıda yapacağı hamlelerle de rakibinin gardını düşürmeyi hedefliyor.

    Fener tempo ile vuracak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi imha planını belirledi. Rakibi adeta ezberleyen Portekizli hoca, Bordo- Mavililer'in yüksek tempoda zorlanacağını ve hata yapacağını düşünüyor. Jesus bu nedenle santra ile beraber futbolcularından ön alanda pres, sahanın her yerinde baskı ve mücadele istiyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendiren Fenerbahçe hazırlık maçlarında da yüksek temposu ile dikkat çekmişti. 4 hazırlık maçının tamamını kazanan Fenerbahçe futboluyla da taraftarlarına umut vermişti.

    Elinde birçok hazır oyuncu bulunduran Jesus, maçın 2. yarısında yapacağı değişikliklerle de Trabzonspor'un canını yakmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sahaya 4'lü defans ile çıkartan Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında takımını 3'lü sistemle sahaya süreceği de gelen haberler arasında. Portekizli teknik adam, forvet hattında Batshuayi- King ikilisi ile başlayıp. 2. yarıda Valencia hamlesi yapmayı da planlıyor. Jesus'un kanatlara Rossi hamlesi yapması da bekleniyor.


    FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YOK
    Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 4 isim yer almadı. Sakatlıktan yeni dönen, maç ve idman eksiği bulunan Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski ile birlikte ağır bir sakatlık süreci yaşayan Joao Pedro Trabzon maçı kadrosunda yer almadı. Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin, Jesus'un tercih etmesi durumunda salı günü oynanacak Hatay maçı kadrosunda yer alabileceği de gelen haberler arasında.


    F.BAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA
    Son çalışmasını İstanbul'da yapan Fenerbahçe, ardından Trabzon'a hareket etti ve akşam saatlerinde şehre vardı. Trabzon havalimanında taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanan Sarı- Lacivertliler, ardından konaklayacağı otele geçti. Sarı-Lacivertliler bu sabah bir de ter idmanı yapacak.

    TARAFTAR ONA 'DEDE' DİYOR
    Jorge Jesus'un Fenerbahzçe taraftarı üzerinde çok ciddi bir kredisi var. Sanal alemlerdeki yorumlarda Jesus için 'Baba', 'Dede' gibi ifadeler kulanılıyor. Orta nokta ise taraftarın Jesus'u çok sevmesi.

        ROSSI HAZIR KITA
        Fenerbahçe Teknik Direktörüo Jorge Jesus'un Trabzon deplasmanındaki önemli kozlarından birisi de Diego Rossi olacak. Medipol Başakşehir maçında 2. yarıda oyuna girip maçı kazandıran golü atan Diego Rossi ile Jesus özel olarak ilgilendi. Rossi'nin yine 60'dan sonra oyuna girmesi Fener hücuma taze kan olması bekleniyor. Fenerbahçe skor olarak önde olsa bile Jesus'un, Rossi kozunu oynayıp Trabzon'u kontralarla tehdit etmesi bekleniyor.

        KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI
        F        enerbahçe bugün deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        MORALLER YERİNDE
        Fenerbahçeli futbolcuların dünkü çalışmada moralli ve yüksek öz güvene sahip oldukları dikkatlerden kaçmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye hesaplı emeklilik! Borçlanma ve ihya...
        Haberler Spor Jorge Jesus, Trabzon'un yüksek tempoda zorlanacağına inanıyor
            SON DAKİKA