Kepez’de dostluk kazandı



AVCIYKEN AV OLDUK

Göztepe'yi çalıştıran İlker Alkan, hedeflerini anlattı. İyi bir voleybol oynamayı hedeflediklerini söyleyen Alkan, "Artık her maç bir final" yorumunu yaptı.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızılılar'ın Başantrenörü olan İlker Alkan ligdeki liderlikleri hakkında çok net açıklamalarda bulundu.



Akan, "Biz sonuçlara değil iyi voleybol oynamaya odaklandık. Şimdi lideriz ve zor bir yerdeyiz. Daha önce avcıyken, şu anda av haline geldik. Doğal olarak herkes bizi yenmek isteyecek. Artık her maç bir final" diye konuştu.