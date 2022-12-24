Kepez’de dostluk kazandı

Antalya'daki İran, Azerbaycan ve Kırgızistan hemşeri derneklerinin Kepez Belediyesi'nden talebi üzerine düzenlenen Kepez Dostluk Turnuvası'nın voleybol ayağında, katılan tüm takımlara şampiyonluk kupası verildi. Tribüne çekilen takımlar rakiplerine destek verdi.
4 TAKIM MAÇ YAPTI
Turgut Özal Spor Salonu'nda 2 gün süren voleybol maçlarında, 4 takım birbiriyle maç yaptı. Türkiye'yi Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Antalya Şubesi'nin temsil ettiği maçların hakemliğini, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol antrenörleri üstlendi.
DOSTLUK ÖNE ÇIKTI
Karşılaşmaları bitince tribüne çekilen takımlar, oynayan rakip takımlara tezahürat yaptı. Kırgızistan'ın halk dansları ekibinin renklendirdiği turnuvanın finaline katılan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul ve kulüp başkanı Hakan Çatal, ödül töreninde tüm amatör sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Başkan Hakan Tütüncü, katılan tüm takımları bu turnuvada şampiyon ilan etti.
ESNAFSPOR NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile oynadığı final maçında Esnafspor istediğini aldı. Etkili bir performans sergileyen Esnafspor yenilgisiz şekilde ipi göğüsledi.
Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvasında Esnafspor, rakibi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü 3-0 yendi ve turnuvada namağlup şampiyon oldu. Renkli görüntüler ortaya çıkarken, 4 grup halinde 16 takım mücadele etti. Yarı final maçlarının ardından üçüncülük dördüncülük maçı yapan Kula İtfaiyesi, rakibi Kula Belediyesi'ni yenerek üçüncü oldu. Kula Belediyesi de turnuvayı dördüncü bitirdi.
ESNAFSPOR SET VERMEDİ
Final maçında turnuvanın başından bu yana rakiplerine set vermeden galip gelen Esnafspor, karşılaştığı rakibi Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de 3-0'lık net bir skorlar mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Şampiyon olan Esnafspor ve diğer takımlara maçların ardıdan sonra kupa verildi. Öte yandan Kulalı sporseverler de maçları izledi.