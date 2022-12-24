Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekiminde seri başı olmayan Galatasaray, son 16 turunda Alanyaspor ile eşleşti. Türkiye Kupası'nın favorilerinden Beşiktaş, Ankaragücü ile Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile eşleşti. Trabzonspor'un rakibi ise Ümraniyespor oldu.

4 büyüklerden sadece Fenerbahçe son 16 turunda saha avantajını elinde bulunduruyor. Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.



Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yine A Spor'dan yayınlanacak. Kura çekimi sonrasında kulüp yöneticileri hep birlikte objektiflere poz verdiler.

HATAY-GİRESUN KASIMPAŞA-SİVAS

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 13.30'da Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Günün diğer maçında Kasımpaşa saat 16.00'da evinde Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.



OCHOA'NIN YENİ ADRESİ SALERNİTANA

İtalya ekibi Salernitana, Dünya Kupası performansıyla hafızlara kazınan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'yı transfer etti. Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege gibi kulüplerde oynayan, 2019'dan beri de Meksika ekibi America'da forma giyen 37 yaşındaki Ochoa, Salernitana ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

ANADOLU EFES PANA'YA ACIMADI!

THY Euroleague'in 16. haftasında, Anadolu Efes, Panathinaikos'u 88-69 devirmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar 8. galibiyetini alırken, Yunan ekibi 9. kez yenildi. Efes periyotları 21-13, 42-26 ve 67-48'lik üstünlüklerle geçti. Temsilcimizde Clyburn 23, Micic 19, Dunston 13 ve M'Baye 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

İSTANBULSPOR'DA ABAZAJ GÖNDERİLDİ

Süper Lig ekibi İstanbulspor'da Arnavut futbolcu Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "2020-2021 sezonunda kulübümüze katılan Kristal Abazaj ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi. Abazaj, bu sezon 5 maça çıkmıştı.



ANKARAGÜCÜ ALTIN BULDU

Süper Lig'de Dünya Kupası dönüşünde Antalyaspor, Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarıda iki takım da etkisizdi. 45+4'te Antalyalı Fernando'nun frikiği direkte patladı. İkinci devrede oyun daha hareketlendi. 62'de Luiz Adriano'nun şutu direkten döndü. 64. dakikada Giorgi Beridze'nin yerine giren Jese Rodriguez, aynı dakika içinde gol atarak Ankaragücü'nü öne geçirdi: 0-1. 90+11'de Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

BAŞAKŞEHİR GÜRLEDİ!

Süper Lig'de Başakşehir, son sıradaki Ümraniye'ye konuk oldu. Henüz 2. dakikada sağdan Serdar Gürler'in ortasına Aleksic vurdu: 0-1. 17'de Umut Nayir dengeyi getirdi: 1-1. 57'de Mounir Chouiar'ın pasını Serdar Gürler gol yaptı: 1-2. 90+3'te Ndayishimiye attı: 1-3.

KAYSERİSPOR'A PUAN SİLME CEZASI

Maddi zorluklarla sezona transfer yapamadan başlayan Kayserispor'a üzücü haber... TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Kayserispor ile birlikte 9 takıma 3'er puan silme cezası verdi. 1. Lig'den Denizli, Altay, Erzurum ve Yeni Malatya; 2. Lig'den ise Bayburt, Balıkesir, Menemen, Serik ve Soma kulüplerine 3'er puan silme cezası geldi. Kayserispor'da geçen hafta başkanlık koltuğuna Berna Gözbaşı yerine Ali Çamlı oturdu.