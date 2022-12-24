Hatay'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor 1-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor evinde konuk ettiği Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.
17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.
18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.