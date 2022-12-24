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    • Spor
    • 24.12.2022 13:40
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    • 24.12.2022 15:35
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    Hatay'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor 1-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 sonuçlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’da puanlar bölüşüldü!

    Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor evinde konuk ettiği Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

    4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.

    17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.

    18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.

        39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.

        40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

        İLK 11'LER

        Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Riberio, Saba, Ayoub, Ze Luis.

        Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.
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        Haberler Spor Hatay'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor 1-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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