Adı Fenerbahçe transferiyle gündemde olan Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan golcünün planı!

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi. Suudi ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan futbolcu yeniden kariyerine bir Avrupa takımında devam etmek istiyor.
VALLECANO TAKİPTE
İspanya'dan Rayo Vallecano, tıpkı Fenerbahçe gibi Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri durumunda.
IRAOLA'DAN ABOUBAKAR'A TELEFON
Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın Aboubakar ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Vallecano, 30 yaşındaki golcü ile anlaşma zemini arıyor.
VALLECANO'NUN TRANSFER FORMÜLÜ
Al-Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcu yıllık 6 milyon euro gelir elde ediyor. Bir başka forvet Raul de Tomas için 8 milyon euro ödeyen Vallecano, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Aboubakar cephesi ise bu teklife henüz olumlu yanıt vermedi.