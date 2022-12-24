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    • Spor
    • 24.12.2022 13:11
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    • 24.12.2022 13:40
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    Adı Fenerbahçe transferiyle gündemde olan Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan golcünün planı!

    Katar'daki Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gözlerin üzerine çevrildiği Suudi ekibi Al-Nassr’da forma giyen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği yıldız bir isim. Ancak sarı lacivertlilerin canını sıkacak son dakika haberine göre, Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir transfer iddiası var. Al-Nassr'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncuya İspanyol liginden bir talip var. İşte son dakika tranfer haberinin detayları…

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Aboubakar’a sürpriz telefon

    Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi. Suudi ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan futbolcu yeniden kariyerine bir Avrupa takımında devam etmek istiyor.

    VALLECANO TAKİPTE
    İspanya'dan Rayo Vallecano, tıpkı Fenerbahçe gibi Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri durumunda.

    IRAOLA'DAN ABOUBAKAR'A TELEFON
    Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın Aboubakar ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Vallecano, 30 yaşındaki golcü ile anlaşma zemini arıyor.

    VALLECANO'NUN TRANSFER FORMÜLÜ
    Al-Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcu yıllık 6 milyon euro gelir elde ediyor. Bir başka forvet Raul de Tomas için 8 milyon euro ödeyen Vallecano, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Aboubakar cephesi ise bu teklife henüz olumlu yanıt vermedi.

        PORTO'YU ZİYARET ETMİŞTİ
        Yakın zamanda eski kulübü Porto'nun başkanı Jorge Nuno Pinto'ya forma hediye eden Aboubakar, bu ziyaretin bir transfer görüşmesi olmadığını söylemişti. Portekiz medyasında ise söz konusu görüşmede transfer konusunun da değerlendirildiği yorumları yapıldı.

        VINCENT ABOUBAKAR 3 YILLIK KONTRAT İSTİYOR
        Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un beğendiği isimlerden biri. Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde ayrılığı kesinleşecek olan Aboubakar'ın 3 yıllık bir kontrat istediği biliniyor.

        BEŞİKTAŞ'TAKİ SON PERFORMANSI
        Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki son sezonu olan 2020-21 sezonunda 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.Aboubakar bu sezon Al-Nassr'da ise bu sezon 9 maçta 3 gol üretti.
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        Haberler Spor Adı Fenerbahçe transferiyle gündemde olan Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan golcünün planı!
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