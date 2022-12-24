Adı Fenerbahçe transferiyle gündemde olan Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan golcünün planı!

VINCENT ABOUBAKAR 3 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un beğendiği isimlerden biri. Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde ayrılığı kesinleşecek olan Aboubakar'ın 3 yıllık bir kontrat istediği biliniyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki son sezonu olan 2020-21 sezonunda 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.Aboubakar bu sezon Al-Nassr'da ise bu sezon 9 maçta 3 gol üretti.