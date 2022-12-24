Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti: 3 koldan stoper harekatı

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşmaya varan Sarı- Lacivertliler, 1 stoper transferi daha yapmayı planlıyor.
Fotoğrafta: Leonidas Stergiou
Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise PAOK forması giyen Yunan stoper Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu 3 isme onay verdiği öğrenildi. PAOK forması giyen 19 yaşındaki Koulierakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.5 milyon Euro değerindeki genç stoper 1 kez milli takım forması giydi.
Fotoğrafta: Konstantinos Koulierakis
PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
Bu sezon 12 lig maçında görev aldı. İsviçre Ligi ekiplerinden St. Gallen'de oynayan Yunan asıllı İsviçreli stoper Leonidas Stergiou'nun ise sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi.