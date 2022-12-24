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    Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti: 3 koldan stoper harekatı

    Fenerbahçe, PAOK forması giyen Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo'dan birini kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor.

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    3 koldan stoper harekatı

    Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşmaya varan Sarı- Lacivertliler, 1 stoper transferi daha yapmayı planlıyor.

    Fotoğrafta: Leonidas Stergiou

    Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise PAOK forması giyen Yunan stoper Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu 3 isme onay verdiği öğrenildi. PAOK forması giyen 19 yaşındaki Koulierakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.5 milyon Euro değerindeki genç stoper 1 kez milli takım forması giydi.

    Fotoğrafta: Konstantinos Koulierakis

    PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
    Bu sezon 12 lig maçında görev aldı. İsviçre Ligi ekiplerinden St. Gallen'de oynayan Yunan asıllı İsviçreli stoper Leonidas Stergiou'nun ise sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi.

        Fotoğrafta: Adamo Nagalo

        Fenerbahçe'nin transfer listesinde uzun süredir yer alan Adamo Nagalo ile temasları da sürüyor. Fenerbahçe Yönetimi, 3 isimden birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti: 3 koldan stoper harekatı
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