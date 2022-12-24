Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti: 3 koldan stoper harekatı

Fotoğrafta: Leonidas Stergiou

Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise PAOK forması giyen Yunan stoper Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu 3 isme onay verdiği öğrenildi. PAOK forması giyen 19 yaşındaki Koulierakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.5 milyon Euro değerindeki genç stoper 1 kez milli takım forması giydi.