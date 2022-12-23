Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY SERİ BAŞI OLAMADI
4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.
Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.
Eşleşmeler şöyle;
Alanyaspor - Galatasaray
MKE Ankaragücü - Beşiktaş
Ümraniyespor - Trabzonspor
Gaziantep FK - Konyaspor