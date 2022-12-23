Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

GALATASARAY SERİ BAŞI OLAMADI

4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.

Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.