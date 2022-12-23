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    • Spor
    • 23.12.2022 11:45
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    • 23.12.2022 12:56
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

    Turkuvaz Medya tarafından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 turu için kuralar çekildi. 4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı. İşte son 16 eşleşmeleri...

    takvim.com.tr
    ZTK’da kura çekildi

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

    GALATASARAY SERİ BAŞI OLAMADI
    4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.

    Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

    Eşleşmeler şöyle;
    Alanyaspor - Galatasaray

    Fenerbahçe - Rizespor

    MKE Ankaragücü - Beşiktaş

    Ümraniyespor - Trabzonspor

    Gaziantep FK - Konyaspor
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