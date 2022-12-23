Son dakika Galatasaray haberleri... Flaş transfer iddiası! Mertens'in hayalini kuruyorlar!

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Anderlecht, Dries Mertens'i kadroya katmanın hayallerini kuruyor.Belçika'da transfer döneminin 4 Ocak'ta açılacağı ve 31 Ocak'a kadar da devam edeceği biliniyor.
'HAYALİNİ KURANLAR VAR'
Haberin detayında, 'Dries Mertens'in Lotto Park'a gelişinin hayalini kuranlar var' denilirken tecrübeli futbolcunun şu anda Galatasaray forması giydiği hatırlatıldı.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 12 maçta 760 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.