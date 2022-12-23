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    • Spor
    • 23.12.2022 12:09
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    • 23.12.2022 12:13
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Flaş transfer iddiası! Mertens'in hayalini kuruyorlar!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncu Dries Mertens ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Avrupa'dan bazı kulüplerin radarında olduğu gündeme gelen Belçikalı futbolcuya, ülkesinden talipliler olduğu öne sürüldü.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Flaş transfer iddiası! Mertens’in hayalini kuruyorlar!

    Belçika basınında yer alan haberlere göre; Anderlecht, Dries Mertens'i kadroya katmanın hayallerini kuruyor.Belçika'da transfer döneminin 4 Ocak'ta açılacağı ve 31 Ocak'a kadar da devam edeceği biliniyor.

    'HAYALİNİ KURANLAR VAR'
    Haberin detayında, 'Dries Mertens'in Lotto Park'a gelişinin hayalini kuranlar var' denilirken tecrübeli futbolcunun şu anda Galatasaray forması giydiği hatırlatıldı.

    GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
    9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 12 maçta 760 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

        BELÇİKA'DAKİ DÖNEMİ
        1998-2003 arasında Anderlecht altyapısında oynayan Mertens daha sonra Gent altyapısına geçmiş ve orada kariyerine devam etmişti. Mertens, Gent, Eendracht Aals, Agow, Utrecht gibi takımlarda oynamasının ardından Hollanda'ya giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

        HOLLANDA VE İTALYA
        Mertens, 2011-2013 arasında PSV'de 62 maçta 37 gol atmış ve Napoli'nin dikkatini çekmişti. Belçikalı futbolcu, 2013-2022 arası İtalyan ekibinde 295 maçta 113 gol kaydetti ve Galatasaray'ın yolunu tuttu. Mertens, Napoli'den ayrılmadan önce kontrat görüşmeleri yapmıştı. Napoli ile anlaşma sağlayamayan Mertens, Juventus'tan teklif aldığını ancak; bu teklifi kabul etmediğini itiraf etmişti.

        GALATASARAY'A MALİYETİ
        Belçikalı futbolcu Mertens ile Galatasaray 1+1 sezon opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı. Futbolcuya bu sezon 2.9 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edilmişti. Ayrıca Galatasaray oyuncuya 1.1 milyon euro da imza parası verileceğini borsaya bildirmişti. Napoli'den 2.5 milyon euro talep eden Mertens, Galatasaray'da daha yüksek bir gelir elde etmiş olacak.
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