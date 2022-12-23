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    • 23.12.2022 12:17
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    • 23.12.2022 12:24
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    Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bomba iddia! A planı Icardi B planı Valencia!

    Süper Lig’in iki dev ekibi Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yıldızları ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Arjantin medyasının haberine göre Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Fenerbahçe’nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Newell’s Old Boys’un hedefinde.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    A planı Icardi B planı Valencia!

    Arjantin medyasından infobae.com'un haberine göre Arjantin ekibi gelecek sezon kadrosuna Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi katmak istiyor. Newell's'ın tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istediği de haberde yer aldı.

    Galatasaray'a geldiği ilk haftalarda hazır olmadığı için süre alamayan yıldız golcü, daha sonra Süper Lig'de sahaya çıktığı 6 maçta 4 gol atmayı başarırken, 3 kez de asist yaptı.

    Dünya Kupası için verilen aranın ardından Galatasaray, İstanbul'da antrenmanlara başladı. Yıldız oyuncu ilk antrenman sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitti. Galatasaray teknik ekibi Icardi'nin sakatlığının bir an önce son bulmasını istiyor.
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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bomba iddia! A planı Icardi B planı Valencia!
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