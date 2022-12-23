Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bomba iddia! A planı Icardi B planı Valencia!

Arjantin medyasından infobae.com'un haberine göre Arjantin ekibi gelecek sezon kadrosuna Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi katmak istiyor. Newell's'ın tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istediği de haberde yer aldı.
Galatasaray'a geldiği ilk haftalarda hazır olmadığı için süre alamayan yıldız golcü, daha sonra Süper Lig'de sahaya çıktığı 6 maçta 4 gol atmayı başarırken, 3 kez de asist yaptı.
Dünya Kupası için verilen aranın ardından Galatasaray, İstanbul'da antrenmanlara başladı. Yıldız oyuncu ilk antrenman sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitti. Galatasaray teknik ekibi Icardi'nin sakatlığının bir an önce son bulmasını istiyor.