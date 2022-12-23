Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Ümraniyespor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ALEKSİC VE SERDAR 3. GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'in Ümraniyespor karşısında ilk iki golünü atan Danijel Aleksic ve Serdar Güler, Süper Lig'de bu sezon 3. gollerini attı.

Aleksic 2. dakikada, Serdar da 57. dakikada Ümraniyespor filelerini havalandırdı.