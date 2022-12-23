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    • Spor
    • 23.12.2022 20:22
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    • 23.12.2022 23:28
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    Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Ümraniyespor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Başakşehir deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin ikinci bölümüne iyi başladı.

    Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Youssuf Ndayishimiye attı. Ev sahibi takımın tek golü Umut Nayır'dan geldi.

    Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 27'ye yükseltti. Dokuzuncu yenilgisini alan Ümraniyespor ise 7 puanla son sırada kaldı.

    Medipol Başakşehir gelecek hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Ümraniyespor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

    ALEKSİC VE SERDAR 3. GOLLERİNİ ATTI
    Medipol Başakşehir'in Ümraniyespor karşısında ilk iki golünü atan Danijel Aleksic ve Serdar Güler, Süper Lig'de bu sezon 3. gollerini attı.

    Aleksic 2. dakikada, Serdar da 57. dakikada Ümraniyespor filelerini havalandırdı.

        UMUT NAYIR SON 6 MAÇTA 5. GOLÜNÜ ATTI
        Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayır, gollerine Medipol Başakşehir karşısında da devam etti.

        Ümraniye'de oynanan maçta takımının tek golünü atan Umut, Süper Lig'de Ümraniyespor'un oynadığı son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı.

        STAT IŞIKLARI SÖNDÜ
        Ümraniyespor ile Medipol Başakşehir maçının 31. dakikasında stat ışıklarının bir bölümü söndü.

        Yaklaşık 4 dakikalık aranın ardından ışıklar tekrar yandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.


        ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
        Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut

        Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

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