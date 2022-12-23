Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nü Gomis ile devirdi





BİR TEK ICARDI'Yİ BEKLİYORUZ!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Keçiörengücü ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Sergio Oliveira antrenmana başladı. O da kadroda olacaktır. Sadece Mauro Icardi, bizimle olmayacak. Yusuf Demir hasta ama iyileşecektir. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, morali de yerinde. Onu da takıma katarsak, daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise, "Önemli olan galibiyetti. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık" ifadelerini kullandı.



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