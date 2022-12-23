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    Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nü Gomis ile devirdi

    Galatasaray, büyük fırsatlar harcadığı maçta TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nü 82. dakikada Bafetimbi Gomis’in golüyle devirerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

    Çilingir Gomis iş başında

    Galatasaray bir çok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis attı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Galatasaraylı Torreira'nın düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Seferovic'in penaltı vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında topu ağlara gönderse de gol geçersiz sayıldı. Galatasaray ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı. 74. dakikada Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten geri döndü. Kontra ataklarla gol arayan Keçiörengücü'nde Olowoyin'in şutu direkten dışarı çıktı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Galatasaray aradığı golü buldu. Oyuna sonradan giren Gomis, attığı golle takımına turu getirdi. Fransız yıldızın 90+1. dakikada bir topu da direkten döndü. Sarı-Kırmızılılar'ı bu sezon birçok maçta kurtaran 37 yaşındaki yıldız, takımını yine hayat verdi. Öte yandan G.Saray taraftarı, 20. dakikada Barış Alper'in ceza sahası içinde düşürüldüğünü iddia ederek hakeme tepki gösterdi. Hakem bu pozisyonda faulün ceza sahası dışında yapıldığını belirtti.



    SEFEROVİC SAKATLANDI
    Keçiörengücü maçına ilk 11'de başlayan Haris Sefoerovic, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İsviçreli golcünün yerine ise oyuna Gomis dahil oldu.



    GALATASARAY İKİNCİ TORBADA
    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi bugün saat 11.30'da başlayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupanın favorilerinden Galatasaray kura çekiminde seri başı olmayacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Antalyaspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekimine 14 Süper Lig takımının dışında TFF 1. Lig ekibi Rizespor ile 2. Lig temsilcisi Karacabey Bld. de katılacak.



        BİR TEK ICARDI'Yİ BEKLİYORUZ!
        G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Keçiörengücü ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Sergio Oliveira antrenmana başladı. O da kadroda olacaktır. Sadece Mauro Icardi, bizimle olmayacak. Yusuf Demir hasta ama iyileşecektir. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, morali de yerinde. Onu da takıma katarsak, daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise, "Önemli olan galibiyetti. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık" ifadelerini kullandı.

        SERİ BAŞI
        Sivasspor Trabzonspor Fenerbahçe Konyaspor Başakşehir Alanyaspor Beşiktaş Antalyaspor

        SERİ BAŞI OLMAYANLAR
        Karagümrük Galatasaray Kayserispor Gaziantep Rizespor A.Gücü Ümraniye Karacabey

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