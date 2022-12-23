Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig tekrar start alıyor

Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğu ile sonuçlanan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım tarihinde ara verilen Süper Lig 15. hafta maçlarıyla bugün başlıyor. Haftanın açılış maçlarında bugün saat 20.00'de Antalyaspor- Ankaragücü ve Ümraniyiespor-Başakşehir karşılaşmaları oynanacak. Yarın ise dev bir karşılaşma var. Lider Fenerbahçe, saat 19.00'da geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe liderliğini devam ettirmek, Bordo-Mavili takım ise zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak için maçta mücadele verecek.



FENERBAHÇE İYİ GÖRÜNTÜ VERDİ...

Hazırlık maçlarında ve Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı iyi bir görüntü veren Sarı-Lacivertliler, lige ara verilmeden önce oynadığı son Giresun maçındaki yenilgiyi de unutturmak istiyor. Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş ise pazar günü Gaziantep'e konuk olacak. Kara Kartal, "Şampiyonluk yarışında ben de varım" demek için bu maçta 3 puanı hanesine yazmak istiyor. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan ve son oynadığı Başakşehir maçını 7-0 gibi farklı bir skorla kazanarak flaş bir sonuca imza atan Galatasaray ise pazar günü konuk edeceği İstanbulspor maçında hata yapmak istemiyor.



HAFTANIN FİKSTÜRİ

BUGÜN

20.00 Antalya-A.Gücü: Ali Şansalan

20.00 Ümraniye-Başakşehir: Arda Kardeşler



YARIN

13.30 Hatayspor-Giresun: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Sivas: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzon-F.Bahçe: Halil Umut Meler



PAZAR

13.30 A.Demir-Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Konya-Alanya: Bahattin Duran

16.00 Gaziantep-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

19.00 G.Saray-İstanbul: Abdülkadir Bitigen

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