Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Aboubakar gelişmesi

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Adaylardan biri de Vincent Aboubakar... Portekiz medyası, Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı. Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Aboubakar'ın yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.