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    Fas Milli Takımı'ndan ırkçılık yapan Danimarkalı sunucuya tokat gibi cevap

    Dünya 4.’sü Fas Milli Takımı kraliyet nişanıyla onurlandırıldı. Irkçılık yapılan anneler de törene çağrıldı... Katar’da tarih yazan Fas, gönülleri bir kez daha kazandı...

    Tokat gibi cevap!
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    Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Afrika'nın gururu oldu. Turnuvayı 4. bitiren takımın oyuncuları, ülkelerinde adeta krallar gibi karşılandı. Fas Kralı 6. Muhammed, milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı. Fas Kralı, tüm milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi...



    Görüşmeye futbolcuların anneleri de davet edildi. Danimarkalı bir sunucunun ırkçılık yaptığı anneler, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Bilindiği gibi Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'daki bir sunucu Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas milli takımı futbolcularını ve ailelerini maymuna benzetmişti. Danimarkalı sunucunun sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.



    13 YAŞINDA KAYBETTİ
    Fas Milli Takım oyuncuları, anneleriyle beraber organizasyona katılırken ilginç bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Selim Amallah ise 13 yaşında annesini kaybetti ve törene yalnız katılan tek isim o oldu. Gözyaşları içinde madalyasını aldı. Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss'in, Fas Kralı 6. Muhammed ile uzun süre sohbet etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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    Haberler Spor Fas Milli Takımı'ndan ırkçılık yapan Danimarkalı sunucuya tokat gibi cevap
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