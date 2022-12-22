Fas Milli Takımı'ndan ırkçılık yapan Danimarkalı sunucuya tokat gibi cevap





Görüşmeye futbolcuların anneleri de davet edildi. Danimarkalı bir sunucunun ırkçılık yaptığı anneler, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Bilindiği gibi Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'daki bir sunucu Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas milli takımı futbolcularını ve ailelerini maymuna benzetmişti. Danimarkalı sunucunun sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.