Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Güneş 29'da hamleyi yaptı

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşma Siyah-Beyazlılar için büyük bir şokla başladı. 9'da Kemal Rüzgar sahneye çıktı, skoru 1-0'a getirdi. Şanlıurfa'nın golcüsü 6 dakika sonra bir kez daha Ersin'i avlayınca bir anda Vodafone Park sessizliğe büründü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 29'da oyuna hamleyi yaptı, Atiba ve Dele Alli'yi oyundan aldı, Tayyip Talha ve Gedson'u sahaya sürdü. Bu dakikadan itibaren Kara Kartal rakip kaleye baskısını artırsa da aradığı golü ilk devrede bulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

8' Şanlıurfaspor'da Barış uzaklardan vurdu, Ersin çok şık çıkardı.

GOL!

9' Seyit Gazanfer sağ kanattan ortaladı, Kemal Rüzgar ceza alanında kötü bir vuruş yaptı fakat Ersin'in bakışlarıyla top ağlarda. Şanlıurfaspor 1-0 önde.

GOL!

10' Beşiktaş şokta! İlk golün benzeri geldi... Sol kanattan Barış Gök ortaladı, Kemal Rüzgar bu kez sol ayağıyla vurdu ve top yine ağlarda. Şanlıurfa, İstanbul'da 2-0 öne geçiyor.

ÇOK NET KAÇTI!

41' Redmond sol kanattan korneri kullandı, savunmadan seken topa penaltı noktasında Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Aydın gole izin vermedi.

DİREK!

43' Sağ kanattan Rosier ortaladı, Cenk Tosun arka direkte vurdu, top yan direkten dışarı gitti.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un şutu az farkla dışarıya gitti.

48' Soldan Umut'un ortasını savunma karşıladı. Ardından ceza sahası dışında topu alan Rosier'in vuruşu kaleci Aydın'da kaldı.

53' Redmond, sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'i düşündü. Savunma ve kaleci Aydın bu topa müdahale edemezken Rosier de dokunamadı ve top dışarıya gitti.

GOL!

67' Nkoudou hareketlendi, Gedson'la verkaç yaptı, aradan Cenk'e oynadı, tecrübeli golcü sol çaprazdan sert vurdu, Abdülsamed'e de çarpan top filelerle buluştu. Beşiktaş farkı 1'e indirdi.

BİR GOL DAHA!

69' Beşiktaş'ın hızlı atağında Gedson derin oynadı, Cenk yine benzer noktadan ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya kaldığı Aydın'ı avlamayı başardı...

GERİ DÖNDÜLER!

73' Orta alanda kaptırılan top bir anda N'Koudou'nun önünde kaldı, yıldız oyuncu şık bir ayak içiyle uzak direğe vurdu ve fileleri sarstı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

81' Redmond sağ kanattan içeri çevirdi, Cenk kale dibinden vurdu, çizgide savunma çıkardı.

GOL!

85' Weghorst ceza yayının gerisinden şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 4-2.

90' Mücadelenin sonuna +4 eklendi.

Karşılaşma sona erdi.