Galatasaray’da yapamadı İtalya’da coştu şimdi de Serie A ekibi Morutan'ın peşine düştü

Galatasaray, bir başka Romen oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu ise Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ittihad Kalba'ya kiralamıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 10 lig maçında 1 gol ve 1 asist üretti. Onun Galatasaray ile olan sözleşmesi de 2026 yılında bitiyor.

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