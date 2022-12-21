Galatasaray’da yapamadı İtalya’da coştu şimdi de Serie A ekibi Morutan'ın peşine düştü

Romen yıldız Olimpiu Morutan'ı Serie A ekiplerinden Torino transfer etmek istiyor. İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Torino, transferde oldukça ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz yıl Romen Ligi ekibi FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan, Pisa'daki performansıyla yeniden parladı.
1 PENALTI KAZANDIRDI VE RAKİPTEN 1 KİŞİYİ DE OYUNDA ATTIRDI
Romen yıldız, son maçında takımının en etkili ismi olmayı başardı. Pisa'nın Brescia'yı 3-0 yendiği maçta 1 asist yapan Morutan, 1 penaltı kazandırdı ve rakipten 1 kişiyi de oyunda attırdı.
Ayrıca 4 ile maçın en fazla şans yaratan oyuncusu oldu. 79 dakika sahada kalan Morutan, İtalyan medyasından tam not aldı. Pisa, İtalya Serie B'de 26 puanla 7. sırada yer alıyor.
18 haftalık periyotta, takımı adına 4 gol üreten Morutan, 7 de asiste imza attı. Pisa'da kiralık olarak forma giyen Romen yıldızın şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.