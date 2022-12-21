Dünya kupası şampiyonu arjantin zaferini halkıyla kutladı! Takım uçağını 100 bin kişi takip etti, 2 gün resmi tatil ilan edildi

Arjantin'de büyük çılgınlık... 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine dönüşte büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Messi ve arkadaşlarını başkent Buenos Aires'te 1 milyonu aşkın kişi karşıladı. 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların bir hayli coşkulu oldukları gözlendi. Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na yerel saatle 03.00'te indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran yaklaşık 1 milyon futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı. Arjantin halkı ile bütünleşen futbolcular duygu dolu sahneler yaşadı.