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    Dünya kupası şampiyonu arjantin zaferini halkıyla kutladı! Takım uçağını 100 bin kişi takip etti, 2 gün resmi tatil ilan edildi

    Arjantin'de büyük çılgınlık... Katar’da tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’de futbolcular şehir turu attı. Büyük zafer doyasıya kutlandı...

    Büyük çılgınlık

    Arjantin'de büyük çılgınlık... 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine dönüşte büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Messi ve arkadaşlarını başkent Buenos Aires'te 1 milyonu aşkın kişi karşıladı. 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların bir hayli coşkulu oldukları gözlendi. Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na yerel saatle 03.00'te indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran yaklaşık 1 milyon futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı. Arjantin halkı ile bütünleşen futbolcular duygu dolu sahneler yaşadı.



    GÖZYAŞLARI ADETA SEL OLDU
    Yıldız futbolcuların birçoğunun gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Doha'dan kalkan ve önce Roma aktarmalı olarak başkent Buenos Aires'e doğru yola çıkan Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçağı online uygulamadan 100 bini aşkın kişi canlı takip etti. Arjantin'de iki gün boyunca resmi tatil ilan edildi.



    FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
    Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü.



        Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu. Kariyerindeki tek eksik kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.



        FRANSA'YI 50 BİN KİŞİ KARŞILADI
        Dünya Kupası'ndan ikincilikle ayrılan Fransa Milli Takımı oyuncuları, Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar tarafından karşılandı. Yaklaşık 2 bin polis ve asker de karşılamada görev aldı.



        DÜNYA KUPASI'NDA YENİ DÖNEM
        2026 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na 3 ülke ev sahipliği yapacak. Maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanacak. Bu turnuvada grup sayısı 4'e düşerken, takım sayısı ise 48'e çıkacak. Takımlar, 12 takımlı dört grupta mücadele edecek. 33 gün sürecek turnuvada 104 maçın oynanması bekleniyor.

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