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    Corinthians’ın başına geçen Vitor Pereira ilk iş olarak Diego Rossi’yi yanında istedi

    Corinthians’ın başına geçen Vitor Pereira ilk iş olarak Diego Rossi’yi istedi. Brezilya kulübü Rossi için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak rakamı az bulan Fener yönetimi teklifi geri çevirdi. 2. teklifin de yolda olduğu bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pereira Rossı’yi yanında istiyor

    Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Vitor Pereira'nın talimatıyla Brezilya'nın Corinthians takımı Diego Rossi için Sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Corinthians'ın başına geçtikten sonra takımın eksik gördüğü bölgelerine takviye arayışına giren Pereira eski öğrencisini gözüne kestirmiş durumda. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Corinthians, Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat oyuncusu için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertli kurmayların bu teklifi az bularak geri çevirdiği bildirildi. Fenerbahçe'nin Rossi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı. Ancak Avrupa'dan gelecek tekliflerin de etkisiyle bu rakam daha da artabilir. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesinin ardından Corihthians yönetiminin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı takas formülünü de gündeme getirebileceği gelen haberler arasında. Rossi için Fenerbahçe geçtiğimiz temmuz ayında opsiyon hakkını kullanarak 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.



    ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
    Fenerbahçe, İstanbulspor maçı seremonisinde güzel bir olaya imza attı. Sarı-lacivertliler hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Joshua King tuttuğu tabletle, minik taraftar İbrahim Halil Kaya'nın bu etkinlikte yer almasını sağladı.



    SİVAS TURU 5 GOLLE GEÇTİ
    Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kırmızı-Beyazlı takımda Yatabare 11, 25 ve 44. dakikalarda attığı gollerle hat trick yaptı. Erokspor 36'da farkı 2'ye düşürdü ve ilk yarı Sivas'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sivas'da Erdoğan 52'de skoru 4-1 yaptı. 59'da Serhat skoru 4-2'ye getirdi. Maçta son sözü 79'da penaltıdan Gradel söyledi.



        5 YILDIZLI FORMAYA CEZA VERİRİZ
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkmak istemesiyle ilgili olarak "Talimatlarda ne yazıyorsa, onu yaparız" yorumunu yaptı. Başkan Büyükekşi, "Bize 5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır." ifadelerini kullandı. Yabancı sayısı ile ilgili olarak da konuşan Büyükekşi, ''Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı." dedi.



        FIRTINA'NIN RAKİBİ SAMSUN
        Trabzonspor 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen 40 günlük aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Samsunspor'u konuk edecek. Fırtına, Samsunspor'u eleyerek, hafta sonu ligde karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Maç A Spor'da yayınlanacak.

        VİSCA MAÇ SAATİNDE
        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Serkan ve Dorukhan forma giyemeyecek. Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



        DEVLER ONLAR İÇİN PARA SAÇACAK!
        Dünya Kupası her zaman olduğu gibi, yine dünya futboluna büyük yetenekleri hediye etti. Katar'da düzenlenen kupada yıldızı parlayan futbolcular şimdiden transferin gözdesi haline geldiler. Bu isimler arasında Arjantin forması giyen Enzo Fernandez geliyor. 21 yaşındaki Benficalı yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro. Takım arkadaşı Alexis Mac Allister da devlerin transfer listesinde yer alıyor. Fas Milli Takımı ile muhteşem bir turnuva geçiren Faslı Sofyan Amrabat da devlerin kıskacında. Liverpool onun için pusuda bekliyor. Fas'tan kaleci Yassine Bounou ve santrfor Youssef En-Nesyri de göz dolduran isimler oldular.

        GVARDIOL DA PARLADI
        Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3 gole imza atan PSV'li Cody Gakpo'nun ismi Manchester United ile anılıyor. Hırvat Milli Takımı'nın stoperi Josko Gvardiol ve kaleci Dominik Livakovic, Portekiz'in genç santrforu Gonçalo Ramos da performanslarıyla dikkat çekti.



            DEMİR EGE TIKNAZ'A BÜYÜK ONUR
            The Athletic yazarı Alex Kay-Jelski, 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkmasını beklediği 7 genç yetenek arasında Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'a da yer verdi... Kay-Jelski, genç yetenek ile ilgili olarak "Top hakimiyeti ve üçüncü bölgedeki pasları, Demir Ege'yi diğerlerinden ayırıyor" ifadelerini kullandı.

            BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR
            Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda bugün Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları süren Saiss ve Ghezzal bu maçta forma giyemeyecek.

            RONALDO'YA HAYIR DENİLMEZ
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ronaldo'ya hayır demek mümkün değil. Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosuna almak istemez. Millet bunu Galatasaray'a yakıştırıyor. Çünkü Galatasaray dünya markası. Türkiye'de en önemli futbol markası Galatasaray olduğu için Ronaldo ve Galatasaray isimlerinin beraber anılması son derece olası ama koşullarımızın onun beklentisini karşılayacak nitelikte olacağını düşünmüyorum" dedi.

            THY SON 16 TURUNA YÜKSELDİ
            Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını 3-0 yenip son 16 turuna çıktı. Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.

            FATİH TERİM'DEN İTALYA SİNYALİ
            Fatih Terim, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya röportaj verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya Ligi'nden projesi olan bir teklif gelirse seve seve kabul ederim" diye konuştu. Terim'in, böylece Galatasaray defterini kapattığı iddia edildi.

            SAHNE BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN
            Ziraat Türkiyesi Kupası'nda 5. tur heyecanı spor yayıncılığın zirve kanalı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Kupası'na bu turdan itibaren katılan Trabzonspor Akyazı'da saat 19.00'da start alacak maçta Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-Mavili takım rakibini geçip bir sonraki tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de ise bir önceki turda Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla eleyen Beşiktaş sahne alacak. Kara Kartal, Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı takım rakibini geçip Türkiye Kupası yolculuğuna son 16 turunda devam etmeyi planlıyor.

            ANTALYA, MANİSA'YI GEÇTİ
            Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turunda Ankaragücü, Tuzla'yı Jese ve Macheda'nın golleriyle 2-0 yendi. Antalyaspor, Manisa FK'yı 77'de Haji Wright'ın penaltısıyla 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Göztepe'yi Serdar Gürler (2) ve Okaka'nın golleriyle 3-1 devirdi. Göztepe'nin tek golü İzzet Furkan'dan geldi.

            ÜMRANİYESPOR SON 16'DA: 2-1
            Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniye, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ümraniye'nin gollerini 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86'da Metehan atarken Kasımpaşa'nın tek golü 88'de Yunus Mallı'dan geldi.

            EĞRİBAYAT İLK SINAVINDA BAŞARILI OLDU
            Fenerbahçe'nin Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat ilk kez resmi bir maçta Sarı-Lacivertli kaleyi korudu. 24 yaşındaki file bekçisi, İstanbulspor maçında başarılı bir performans ortaya koyarak taraftarlardan alkış aldı.

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