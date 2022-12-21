Corinthians’ın başına geçen Vitor Pereira ilk iş olarak Diego Rossi’yi yanında istedi





DEMİR EGE TIKNAZ'A BÜYÜK ONUR

The Athletic yazarı Alex Kay-Jelski, 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkmasını beklediği 7 genç yetenek arasında Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'a da yer verdi... Kay-Jelski, genç yetenek ile ilgili olarak "Top hakimiyeti ve üçüncü bölgedeki pasları, Demir Ege'yi diğerlerinden ayırıyor" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda bugün Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları süren Saiss ve Ghezzal bu maçta forma giyemeyecek.



RONALDO'YA HAYIR DENİLMEZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ronaldo'ya hayır demek mümkün değil. Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosuna almak istemez. Millet bunu Galatasaray'a yakıştırıyor. Çünkü Galatasaray dünya markası. Türkiye'de en önemli futbol markası Galatasaray olduğu için Ronaldo ve Galatasaray isimlerinin beraber anılması son derece olası ama koşullarımızın onun beklentisini karşılayacak nitelikte olacağını düşünmüyorum" dedi.



THY SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını 3-0 yenip son 16 turuna çıktı. Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.



FATİH TERİM'DEN İTALYA SİNYALİ

Fatih Terim, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya röportaj verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya Ligi'nden projesi olan bir teklif gelirse seve seve kabul ederim" diye konuştu. Terim'in, böylece Galatasaray defterini kapattığı iddia edildi.



SAHNE BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN

Ziraat Türkiyesi Kupası'nda 5. tur heyecanı spor yayıncılığın zirve kanalı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Kupası'na bu turdan itibaren katılan Trabzonspor Akyazı'da saat 19.00'da start alacak maçta Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-Mavili takım rakibini geçip bir sonraki tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de ise bir önceki turda Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla eleyen Beşiktaş sahne alacak. Kara Kartal, Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı takım rakibini geçip Türkiye Kupası yolculuğuna son 16 turunda devam etmeyi planlıyor.



ANTALYA, MANİSA'YI GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turunda Ankaragücü, Tuzla'yı Jese ve Macheda'nın golleriyle 2-0 yendi. Antalyaspor, Manisa FK'yı 77'de Haji Wright'ın penaltısıyla 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Göztepe'yi Serdar Gürler (2) ve Okaka'nın golleriyle 3-1 devirdi. Göztepe'nin tek golü İzzet Furkan'dan geldi.



ÜMRANİYESPOR SON 16'DA: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniye, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ümraniye'nin gollerini 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86'da Metehan atarken Kasımpaşa'nın tek golü 88'de Yunus Mallı'dan geldi.



EĞRİBAYAT İLK SINAVINDA BAŞARILI OLDU

Fenerbahçe'nin Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat ilk kez resmi bir maçta Sarı-Lacivertli kaleyi korudu. 24 yaşındaki file bekçisi, İstanbulspor maçında başarılı bir performans ortaya koyarak taraftarlardan alkış aldı.

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