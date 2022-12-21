Corinthians’ın başına geçen Vitor Pereira ilk iş olarak Diego Rossi’yi yanında istedi

Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Vitor Pereira'nın talimatıyla Brezilya'nın Corinthians takımı Diego Rossi için Sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Corinthians'ın başına geçtikten sonra takımın eksik gördüğü bölgelerine takviye arayışına giren Pereira eski öğrencisini gözüne kestirmiş durumda. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Corinthians, Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat oyuncusu için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertli kurmayların bu teklifi az bularak geri çevirdiği bildirildi. Fenerbahçe'nin Rossi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı. Ancak Avrupa'dan gelecek tekliflerin de etkisiyle bu rakam daha da artabilir. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesinin ardından Corihthians yönetiminin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı takas formülünü de gündeme getirebileceği gelen haberler arasında. Rossi için Fenerbahçe geçtiğimiz temmuz ayında opsiyon hakkını kullanarak 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı seremonisinde güzel bir olaya imza attı. Sarı-lacivertliler hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Joshua King tuttuğu tabletle, minik taraftar İbrahim Halil Kaya'nın bu etkinlikte yer almasını sağladı.
SİVAS TURU 5 GOLLE GEÇTİ
Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kırmızı-Beyazlı takımda Yatabare 11, 25 ve 44. dakikalarda attığı gollerle hat trick yaptı. Erokspor 36'da farkı 2'ye düşürdü ve ilk yarı Sivas'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sivas'da Erdoğan 52'de skoru 4-1 yaptı. 59'da Serhat skoru 4-2'ye getirdi. Maçta son sözü 79'da penaltıdan Gradel söyledi.