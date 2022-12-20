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    Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor

    Avrupa devi Arda Güler’i istese de 17 yaşındaki yıldız gelmişiini Ajax’da daha kolay gerçekleştireceğine inanıyor. Arda ile görüşen Ali Koç ise “Acele etme. Şampiyon olursak sen de kalırsan, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaksın. Hem gelişimini sürdürür hem de takım kaptanlarından birisi olusurn” dedi.

    Takvim
    İşte Arda Güler gerçekleri

    Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki yıldız oyuncu için 4 kulüpten ciddi tekliflerin olduğu ve ilginin devam ettiği ifade edildi. Bu kulüplerin PSG, Borussia Dortmund, Ajax ve Arsenal olduğu bildirildi. Arda Güler'in bu dört kulüp arasından tercihinin Hollanda devi Ajax olduğu, bu kulüpte gelişimini daha rahat sağlayabileceğini düşündüğü öğrenildi. TAKVİM de önceki günkü sayısında bu gerçeği manşetten vermişti. Bu arada Başkan Ali Koç'un da Arda Güler'in menajeri gibi gelişmeleri yakından takip ettiği, genç yıldız için en iyi olasılığın peşinde olduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre Arda Güler'in ocak ayındaki ara transfer döneminde de takımdan ayrılma ihtimali var. Ancak Başkan Ali Koç'un da başka planları var.



    ALİ KOÇ DEVREDE...
    Yakın zamanda Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç'un 17 yaşındaki genç yıldıza "Bu sene şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalimiz yüksek. Seneye bu takımda olursan takım kaptanlarından birisi olabilir, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstererek gerekli tecrübeyi kazanabilirsin. Üstelik rahat ettiğin herkesin senin arkanda olduğu bir ortamda gelişmini gerçekleştirebilirsin" dediği de gelen haberler arasında.



    TAKVİM YAZDI GÜNDEM OLDU
    Türkiye Ajax'ın genç yıldıza olan ilgisini ilk kez TAKVİM'İN 17 Aralık Cumartesi günkü sayısında öğrenmişti. Hollanda devinin 17 yaşındaki yıldız ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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