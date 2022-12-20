Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki yıldız oyuncu için 4 kulüpten ciddi tekliflerin olduğu ve ilginin devam ettiği ifade edildi. Bu kulüplerin PSG, Borussia Dortmund, Ajax ve Arsenal olduğu bildirildi. Arda Güler'in bu dört kulüp arasından tercihinin Hollanda devi Ajax olduğu, bu kulüpte gelişimini daha rahat sağlayabileceğini düşündüğü öğrenildi. TAKVİM de önceki günkü sayısında bu gerçeği manşetten vermişti. Bu arada Başkan Ali Koç'un da Arda Güler'in menajeri gibi gelişmeleri yakından takip ettiği, genç yıldız için en iyi olasılığın peşinde olduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre Arda Güler'in ocak ayındaki ara transfer döneminde de takımdan ayrılma ihtimali var. Ancak Başkan Ali Koç'un da başka planları var.