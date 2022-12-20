Galatasaray Norveçli genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti

Galatasaray Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Birkaç bölgeye transfer yapmak isteyen Cimbom'da gündeme gelen son isim Norveçli Ligi ekiplerinden Odds forması giyen Filip Rönningen Jörgensen oldu. 20 yaşındaki ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro olan Jörgensen, altyapısından yetiştiği Odds'ta bu sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asist üretti. Kariyerinde 98 karşılaşmada görev alan Norveçli orta saha 8 gol ve 5 asistle 13 gole katkıda bulundu. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ve Midtsjö'nün yükünü azaltmak için orta sahaya transfer yapılmasını çok istiyor. Sarı- Kırmızılılar, İskandinav ülkelerinden transfer ettiği oyunculardan verim aldığı için bu transferi de çok önemsiyor. Bilindiği gibi Galatasaray'ın kadrosunda Danimarkalı Nelsson, Ross ve Norveçli orta saha Midtsjö yer alıyor. Cimbom sezon başında orta sahanın merkezine Torreira ve Midtsjö dışında Oliveira ile Mata'yı transfer etmişti.

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