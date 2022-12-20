Beşiktaş’ta Faslı stoper Romain Saiss’in sahalara dönüşü uzayabilir





DEV OPERASYON HAZIRLIĞI

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala birçok oyuncunun isminin Trabzonspor ile anılması sonrası transfer beklentileri oluştu. Bu konuda daha önce 'takımdan ayrılıklar yaşanırsa transfer yapabiliriz' açıklamasını yapan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün gerçekleştirilen 79. Olağan Genel Kurul'da ise çarpıcı ifadeler kullandı. Ağaoğlu, "Şu ana kadar hiçbir kulüple ve oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadık. Ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan, 30 Milyon Euro'ya çekmeye hedefliyoruz" diye konuştu.



ÜÇ İSİM AYRILABILIR

Trabzonspor'da yüksek maaş alan Djaniny Semedo ve Larsen'in dışında Denswil'in de takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.



CARLO ANCELOTTİ: REAL'DE KALIYORUM

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Carlo Ancelotti geleceği hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "2024'e kadar sözleşmem var. Geleceğimi düşünmek için zamanım olacak. Real Madrid beni göndermediği sürece, hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu sezon gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.



MARCAO 3 AY OYNAYAMAYACAK

İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Marcao'nun uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen tecrübeli stoperin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Marcao bu sezon 7 karşılaşmada oynamıştı.



FACUNDO CAMPAZZO KIZILYILDIZ'DA

THY EuroLeague takımlarından Kızılyıldız flaş bir transfere imza attı. Sırp ekibi, NBA ekibi Dallas Mavericks'in serbest bıraktığı Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo'yu 1,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyun kurucu EuroLeague'de daha önce Real Madrid formasını terletmişti.



GOL DUELLOSUNU DENİZLİ KAZANDI

TFF 1. Lig'in 18. haftasının son maçında Denizlispor deplasmanda Adanaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz, 17'de Ömer Şişmanoğlu ve 38'de Kevin Mayi kaydetti. Adana'nın gollerini ise 19'da Hakkı ve 37'de Hadi Sacko kaydetti.



KAZANMAK İSTİYORUZ

Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Şu an 6 puan var, kazanırsak 3'e inecek. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.



KANARYA KUPADA SAHNE ALIYOR

Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında 5. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla birlikte start alacak. İki maçla başlayacak gün, saat 21.00'de Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma ile sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray da adını bir üst tura yazdırmak için rakipleriyle mücadele edecek. Heyecan dolu maçlar, dopdolu programla A Spor'dan ekranlara gelecek.



BUGÜN:

13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor

15.00 Sivasspor - Esenler Erok

17.00 Antalyaspor- Manisa FK

19.00 Başakşehir - Göztepe

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor



YARIN:

13.00 Giresunspor - Karacabey Bld

15.00 Karagümrük - Uşakspor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor



22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziante FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Ç.Rizespor

21.00 Galatasaray - Keçiörengücü



LUAN PERES FORMAYI İSTİYOR

Fenerbahçe'de takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Luan Peres 11'deki yerini geri istiyor. Ancak Jesus ciddi idman eksiği olan Peres'i, İstanbulspor ve Trabzonspor maçlarında kadroya alsa da 11'de oynatmayı düşünmüyor.



FENERBAHÇE'DEN DIAZ OPERASYONU

Fenerbahçe'nin, Blackburn Rovers'ın Şili Milli Takımı'nda forma giyen İngiliz asıllı santrfora teklif yaptığı iddia edildi. Kanarya, Haziran ayında geçerli olmak için Brereton Diaz'a 5 yıllık sözleşme teklif etti. Yüklü bir maaş, artı imza parası önerdi. Brereton-Diaz'ın teklifi kabul etmesi durumunda Ocak ayında sözleşme imzalanacak. Ardından Blackburn'e, bonservisini uygun şartlarda vermesi için baskı yapacak. Championship ekibi bu teklifi kabul etmezse Sarı-Lacivertliler Brereton Diaz için sezon sonunu bekleyecek.



KATAR'A 8 GOLLE DAMGA VURDU

PSG, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappe'ye destek verdi.



ICARDİ MESSİ İLE POZ VERDİ

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den kupa pozu geldi.

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