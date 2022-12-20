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    Beşiktaş’ta Faslı stoper Romain Saiss’in sahalara dönüşü uzayabilir

    Fizyoterapist Fedai Topal, “Saiss, kendini riske ett i ve dönüşünü uzattı. 3-4 haftada dönebilirdi” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    6-8 haftada ancak döner

    Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmiş ve sakatlığına rağmen Fransa maçında oynamıştı. Saiss'in sakatlığını A Milli Takım'ın eski fizyoterapisti Fedai Topal değerlendirdi. Fedai Topal, "Yarı final maçında oynamasaydı 3-4 hafta içinde sahalara dönebilirdi. Eğer Saiss'in MR sonucunda yırtık seviyesi grade 3 olarak açıklanırsa 6-8 hafta arasında sahalara döner. Bu da en erken ocak ayının sonunu gösteriyor. Sağlık ekibinin bu riski görebilmesi gerekirdi ve Saiss'i oynamaması konusunda uyarmalıydı" ifadelerini kullandı. Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 karşılaşmada süre alırken
    1 de asist yaptı. Saiss ile Şenol Güneş özel bir görüşme yapacak.



    BİZ İSTANBUL'U ÇOK SEVDİK
    Beşiktaş'ın yıldız ismi Dele Alli'nin model sevgilisi Cindy Kimberly, "Dele Alli buraya taşınınca ben de yarı buralı oldum. İkimiz de İstanbul'u çok seviyoruz. Bana da yenge diyorlar. Bundan çok hoşlanıyorum" dedi. Alli'nin geleceği ile ilgili son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş verecek.



    TÜRKİYE TENİS LİGİ'NDE ŞAMPİYON ENKA
    Trabzon'da düzenlenen Türkiye Tenis Lig finalleri kadınlarda oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. ENKA Spor Kulübü, erkeklerden sonra kadınlarda da şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda ENKA Spor Kulübü'nden Zeynep Sönmez, TED Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Mert'i 3-6, 7-6, 6-1'lik skorla yenerek kulübünü 1-0 öne taşıdı. Diğer mücadelede Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen'i iki sette de 6-3 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Finalin son maçına çıkmayan ENKA Spor Kulübü, rakibine 2-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde ise Sarp Ağabigün rakibi Yankı Erel'i 6-2, 2-6, 6-1, Cem İlkel de Ergi Kırkın'ı 6-3 ve 6-3 ile geçti. ENKA son maça çıkmadı ve erkeklerde de 2-1 ile ipi göğüsledi. Ödül töreninde kulüplere kupalarını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna ve İbrahim Okumuş takdim etti.



        GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP
        Cimbom'un Kosovalı yıldızı Milot Rashica, "Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp. Bunu içine girdiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz" dedi. Rashica, "Okan hocanın oyun sistemine adapte olmak gerekiyordu ve bunu başardık. Bunu da özellikle takım olarak son 4-5 maçta yakaladığımız çıkıştan anlayabilirsiniz" dedi.



        MİGUEL CRESPO'NUN SON TALİBİ MARSİLYA
        Başta Sevilla, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa kulübünün gözdesi haline gelen Crespo'ya bir takım daha talip oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Crespo, Marsilya'nın transfer listesine girmiş durumda.

        PİYASASI YÜKSELİYOR
        Marsilya'da Gerson'un Flamengo'ya transferinin söz konusu olduğu ve yerine düşünülen ismin de Miguel Crespo olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında ortaya koyduğu çıkışı bu sezon da devam ettiren Portekizli futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor. Miguel Crespo, merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor.



        KOSTAS ANTETOKOUNMP0 FENERBAHÇE BEKO'DA
        Fenerbahçe Beko, NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşında, 2.08 boyunda ve atletik özellikleriyle tanınan Kostas Antetokounmpo, NBA takımlarından Chicago Bulls tarafından serbest bırakılmıştı. Antetokounmpo, Dimitris Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan da öğrencisi.



            DEV OPERASYON HAZIRLIĞI
            Devre arası transfer dönemine az bir süre kala birçok oyuncunun isminin Trabzonspor ile anılması sonrası transfer beklentileri oluştu. Bu konuda daha önce 'takımdan ayrılıklar yaşanırsa transfer yapabiliriz' açıklamasını yapan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün gerçekleştirilen 79. Olağan Genel Kurul'da ise çarpıcı ifadeler kullandı. Ağaoğlu, "Şu ana kadar hiçbir kulüple ve oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadık. Ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan, 30 Milyon Euro'ya çekmeye hedefliyoruz" diye konuştu.

            ÜÇ İSİM AYRILABILIR
            Trabzonspor'da yüksek maaş alan Djaniny Semedo ve Larsen'in dışında Denswil'in de takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

            CARLO ANCELOTTİ: REAL'DE KALIYORUM
            Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Carlo Ancelotti geleceği hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "2024'e kadar sözleşmem var. Geleceğimi düşünmek için zamanım olacak. Real Madrid beni göndermediği sürece, hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu sezon gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

            MARCAO 3 AY OYNAYAMAYACAK
            İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Marcao'nun uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen tecrübeli stoperin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Marcao bu sezon 7 karşılaşmada oynamıştı.

            FACUNDO CAMPAZZO KIZILYILDIZ'DA
            THY EuroLeague takımlarından Kızılyıldız flaş bir transfere imza attı. Sırp ekibi, NBA ekibi Dallas Mavericks'in serbest bıraktığı Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo'yu 1,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyun kurucu EuroLeague'de daha önce Real Madrid formasını terletmişti.

            GOL DUELLOSUNU DENİZLİ KAZANDI
            TFF 1. Lig'in 18. haftasının son maçında Denizlispor deplasmanda Adanaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz, 17'de Ömer Şişmanoğlu ve 38'de Kevin Mayi kaydetti. Adana'nın gollerini ise 19'da Hakkı ve 37'de Hadi Sacko kaydetti.

            KAZANMAK İSTİYORUZ
            Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Şu an 6 puan var, kazanırsak 3'e inecek. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

            KANARYA KUPADA SAHNE ALIYOR
            Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında 5. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla birlikte start alacak. İki maçla başlayacak gün, saat 21.00'de Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma ile sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray da adını bir üst tura yazdırmak için rakipleriyle mücadele edecek. Heyecan dolu maçlar, dopdolu programla A Spor'dan ekranlara gelecek.

            BUGÜN:
            13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
            13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
            15.00 Sivasspor - Esenler Erok
            17.00 Antalyaspor- Manisa FK
            19.00 Başakşehir - Göztepe
            21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

            YARIN:
            13.00 Giresunspor - Karacabey Bld
            15.00 Karagümrük - Uşakspor
            17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
            19.00 Trabzonspor - Samsunspor
            21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

            22 ARALIK 2022 PERŞEMBE
            13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
            15.00 Konyaspor - Bodrumspor
            17.00 Gaziante FK - Boluspor
            19.00 Adana Demirspor - Ç.Rizespor
            21.00 Galatasaray - Keçiörengücü

            LUAN PERES FORMAYI İSTİYOR
            Fenerbahçe'de takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Luan Peres 11'deki yerini geri istiyor. Ancak Jesus ciddi idman eksiği olan Peres'i, İstanbulspor ve Trabzonspor maçlarında kadroya alsa da 11'de oynatmayı düşünmüyor.

            FENERBAHÇE'DEN DIAZ OPERASYONU
            Fenerbahçe'nin, Blackburn Rovers'ın Şili Milli Takımı'nda forma giyen İngiliz asıllı santrfora teklif yaptığı iddia edildi. Kanarya, Haziran ayında geçerli olmak için Brereton Diaz'a 5 yıllık sözleşme teklif etti. Yüklü bir maaş, artı imza parası önerdi. Brereton-Diaz'ın teklifi kabul etmesi durumunda Ocak ayında sözleşme imzalanacak. Ardından Blackburn'e, bonservisini uygun şartlarda vermesi için baskı yapacak. Championship ekibi bu teklifi kabul etmezse Sarı-Lacivertliler Brereton Diaz için sezon sonunu bekleyecek.

            KATAR'A 8 GOLLE DAMGA VURDU
            PSG, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappe'ye destek verdi.

            ICARDİ MESSİ İLE POZ VERDİ
            Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'den kupa pozu geldi.

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            Haberler Spor Beşiktaş’ta Faslı stoper Romain Saiss’in sahalara dönüşü uzayabilir
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