2022 Katar Dünya Kupası tarihin en güzel ve en heyecanlı kupası olarak tarihe geçti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası gerek tarihe geçen final maçı gerekse de hem grup hem de eleme maçlarındaki kaliteli futbol ve yüksek heyecanlı maçlarıyla tarihin en güzel kupası olarak nitelendiriliyor. 172 ile en çok golün atıldığı kupa olan organizasyon için öncesinde son derece olumsuz eleştiriler ve tahminler gelse de ortaya çıkan tablo hiç de öyle olmadı. Futbol kalitesi zirve yaparken gerek oyuncuların gerekse de kupayı izlemeye gelenlerin yaşadığı konfor da dikkatlerden kaçmadı. Turnuvada Fas ve Japonya'nın çıkışı dikkat çekerken özellikle Fas'ın finalin kapısından dönmesi adeta hafızalara kazındı. Portekiz'in Fas'a kaybetmesinin ardından Ronaldo'nun gözyaşları da kupanın unutulmazları arasına girdi. Böylesine bir turnuvanın en müthiş anlarının ise final maçında yaşanması kupanın adeta hakkıydı. 36 yıllık özlemine son veren Arjantin'de Lionel Messi kupa koleksiyonunun tek ama en önemli eksiğini de kapatmış oldu.
MBAPPE İÇİN SAYGI DURUŞU!
Fransız yıldız Kylian Mbappe, geçtiğimiz Mayıs ayında, "Avrupa takımları birbirlerine karşı her zaman üst düzey maçlar oynuyor. Arjantin ve Brezilya için bu durum aynı değil" demişti. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Mbappe'ye final maçı öncesi "Cahilce konuşuyor. Güney Amerika'da hiç oynamadı" demişti. Mbappe ile aralarında olan demeç savaşlarına final sonrası Martinez yenisini ekledi. Arjantinli kaleci, şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik istedi ve 'Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu' dedi. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.
ENZO FERNANDEZ İKİYE KATLADI
2022 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen 21 yaşındaki Arjantinli Enzo Fernandez'in piyasa değeri tavan yaptı. Turnuva öncesinde 35 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Fernandez için 60-65 milyon Euro gibi rakamlar şimdiden konuşulmaya başlandı.