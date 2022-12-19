Weghorst Burnley’i ikiye böldü! Bir taraf dönmesini isterken diğer taraf takıma bağlılığını sorguluyor | Spor haberleri

ÇALIMBAY: KUPAYI İSTİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız. Amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezonda tekrar kazanmak" dedi.



BOOKER'DEN 58 SAYI

NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı 118-114 mağlup etti. 18. galibiyetini alan Phoenix Suns'ta Booker, 58 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle sezonun en skorer performansına ulaştı.



BOTAŞ'A ABD'Lİ PİVOT

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ, ABD'li oyuncu Erica Mc- Call'ı kadrosuna kattı. 2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen McCall 4 ve 5 numarada oynuyor.







TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASIDIR!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 79. Olağan Genel Kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman, 2014 yılında farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden 2 yıl UEFA'dan men cezası aldıklarıyla ilgili. Türk futbolu adına yüz karasıdır. Onun için ben 2014 yılıyla alakalı UEFA'nın sitesinde hiçbir veriye bakmak istemiyorum" dedi.



BÜTÇE 31 MİLYONA DÜŞECEK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan, 31 Milyon Euro'ya çekmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Hiçbir oyuncu ve kulüple transfer görüşmesi yapmadık. Kadrodan ayrılan oyuncu olması ve ihtiyaç duyulması halinde transfer olabilir" dedi. Kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.







HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

Siopis'in yanı sıra Uğurcan ve Abdülkadir Ömür ile birlikte şampiyonluk sonrası Yunanistan ve Türkiye bayraklarıyla fotoğraf çekilen Bakasetas, "Geçen senenin en güçlü ve en iyi fotoğraflarından biri oldu. Futbol insanları ve ülkeleri birleştirmek için var. Bu fotoğrafı hayatım boyunca unutamayacağım" diye konuştu.