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    Weghorst Burnley’i ikiye böldü! Bir taraf dönmesini isterken diğer taraf takıma bağlılığını sorguluyor | Spor haberleri

    Bir grup Burnley taraftarı Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Weghorst’un takıma geri dönmesini isterken, diğer grup “Takıma bağlılığı zayıf. İstemiyoruz” dediler. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 19 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Weghorst Burnley’i ikiye böldü

    Burnley taraftarları, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un takımlarına dönüp dönmemesi konusunda karar vermekte zorlanıyor. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Burnley taraftarını ikiye bölmüş durumda. Burnley Express sitesinin haberine göre, bazı taraftarlar, onu tekrar Burnley'in stadı olan Turf Moor'da görmekten memnun olacaklarını belirtirken taraftarların bir kısmı da Hollandalı golcüye soğuk bakıyor. Soğuk bakan grup, "Küme düştüğümüzde çocuk gibi mızmızlanmıştı. Evet, milli takımı için iyi bir performans sergiledi ama Burnley'deyken bu bağlılık ve istek neredeydi" şeklinde görüş bildirdiler.



    ROMAIN SAISS'DE HEDEF ADANA DEMİRSPOR MAÇI
    Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss'in sakatlığına dair son durum netleşiyor. 32 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfaspor ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

    JOSEF: GELİYORUM!
    Josef'ten iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcu, "Sakatlığımı atlattım, gücümü ve kondisyonumu geri kazanıyorum. Bir hafta sonra hazır bir şekilde ligde takıma fayda sağlayabilecek seviyeye gelmiş olurum" ifadelerini kullandı.



    PEDRO MART'TA DÖNÜYOR
    Fenerbahçe'de ameliyat olmayacağı açıklanan Joao Pedro'nun sahalara dönüş tarihi netlik kazanmaya başladı. Hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlanan Brezilyalı golcünün Mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Pedro ameliyat olsaydı sezonu kapatacaktı. Brezilyalı oyuncu bir yandan tedavi olurken diğer taraftardan da kendisine verilen çalışma programını uyguluyor.



        FENER'E ALİOSKİ MÜJDESİ
        Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını dün saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman salonda başladı sahada tamamlandı. Arka adalesinden sakatlık yaşayan Alioski saha çalışmalarına başladı.

        ÇALIMBAY: KUPAYI İSTİYORUZ
        Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız. Amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezonda tekrar kazanmak" dedi.

        BOOKER'DEN 58 SAYI
        NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı 118-114 mağlup etti. 18. galibiyetini alan Phoenix Suns'ta Booker, 58 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle sezonun en skorer performansına ulaştı.

        BOTAŞ'A ABD'Lİ PİVOT
        ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ, ABD'li oyuncu Erica Mc- Call'ı kadrosuna kattı. 2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen McCall 4 ve 5 numarada oynuyor.



        TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASIDIR!
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 79. Olağan Genel Kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman, 2014 yılında farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden 2 yıl UEFA'dan men cezası aldıklarıyla ilgili. Türk futbolu adına yüz karasıdır. Onun için ben 2014 yılıyla alakalı UEFA'nın sitesinde hiçbir veriye bakmak istemiyorum" dedi.

        BÜTÇE 31 MİLYONA DÜŞECEK
        Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan, 31 Milyon Euro'ya çekmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Hiçbir oyuncu ve kulüple transfer görüşmesi yapmadık. Kadrodan ayrılan oyuncu olması ve ihtiyaç duyulması halinde transfer olabilir" dedi. Kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.



        HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM
        Siopis'in yanı sıra Uğurcan ve Abdülkadir Ömür ile birlikte şampiyonluk sonrası Yunanistan ve Türkiye bayraklarıyla fotoğraf çekilen Bakasetas, "Geçen senenin en güçlü ve en iyi fotoğraflarından biri oldu. Futbol insanları ve ülkeleri birleştirmek için var. Bu fotoğrafı hayatım boyunca unutamayacağım" diye konuştu.



        EKUBAN'DAN 700 BİN EURO
        Trabzonspor, Ekuban'ın transfer taksitlerinin ödenmemesi üzerine Genoa'yı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA'ya yapılan 3 başvuru sonucunda İtalyan kulübü gecikmiş olan 700 bin Euro değerindeki 2 taksiti ödedi. Ayrıca Genoa'ya 100 bin Euro'luk bonus tutarının ödenmesi için açılan dava süreci devam ediyor.



            CİMBOM'DA ICARDI SEVİNCİ
            Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle yurt dışına giden Mauro Icardi İstanbul'a döndü ve çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılar, "Mauro Icardi, Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" açıklamasını yaptı. Bu yıl 750 bin euro kazanacak Arjantinli, Galatasaray'da 6 maçta görev aldı ve 4 gol 3 asist üretti.

            ALBERK'İN ÖNÜNÜ AÇARIZ
            Çaykur Rizespor yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki futbolcuları Alberk Koç'un geleceği için TAKVİM'e konuştu. Bakır, "Alberk çok düzgün bir karaktere sahiptir. Galatasaray'dan resmi bir teklif almadık ama transfer etmek isterlerse oturulur, konuşulur. Okan Buruk da sevdiğimiz, Rizespor'a katkı yapmış bir teknik direktör. Biz oyuncusunun önünü kapatan bir kulüp değiliz" ifadesini kullandı. Alberk, sol bek, stoper ve orta sahada görev alabiliyor. (Emrah KARALİNÇ)



            UNITED, GAKPO İÇİN ISRAR EDİYOR
            Ocak ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, PSV'nin yıldız ismi Cody Gakpo için yeni bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. United, 23 yaşındaki yıldız oyuncu için 50 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır. Gakpo bu sezon 24 maçta 13 gol 16 asist üretti. Futbolcu da Ada'ya sıcak bakıyor.



            NKUNKU'NUN TRANSFERDE YENİ ROTASI CHELSEA
            Almanya'da Leipzig forması giyen Christopher Nkunku, kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı. Fransızlar, sakatlıktan kurtulmaya çalışan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun yeni adresinin Premier Lig devi Chelsea olacağını yazdı. 80 milyon euro değerindeki Nkunku bu sezon 23 maçta 17 gol 2 asist kaydetti.



                TOLUNAY KAFKAS: BEL ALTINDAN VURMAYIN
                Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas katıldığı bir televizyon programında konuştu. Kafkas, "5 kulübü çalıştırdım, 4'ünü Avrupa'ya götürdüm. Ben bel altından vurulacak adam değilim. 3-5 günde oyuncu geliştiremem. Benim görevim takım oluşturmak, yetenek tespit etmek" dedi.



                MERKEZEFENDİ'DEN F.BAHÇE'YE DARBE
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında F.Bahçe Beko, deplasmanda Merkezefendi'ye 80-77 yenilerek bu sezon ligde 2. kez kaybetti. Türk Telekom, G.Antep'i 90-75 yenerek liderliğini sürdürdü. Efes, Tofaş'ı 84-76 devirip 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise Aliağa'ya 97-83 kaybedip sondan 2. sırada kaldı.



                BANDIRMA SON NEFESTE GÜLDÜ
                Bandırmaspor 18. haftada evinde Pendikspor'u 1-0 yendi. 17 Eylül Stadı'nda ev sahibine 3 puanı getiren golü 90+5'te Kerim Avcı kaydetti. Ayrıca Bandırma'da Atabey Çiçek 43'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

                2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
                2. LİG BEYAZ GRUP: Erok-Düzce:0-3, Tarsus İ.Y-İnegöl:1-1, Afyon-Soma:0-2, Batman-Urfa(YRDK), Bursa-Nazilli:1-0, Sivas-Isparta:0-0, Ankara-Erzincan:1-2, Çorum-Arnavutköy:2-0
                2. LİG KIRMIZI GRUP: Buca-Diyarbekir:4-0, Sarıyer- Karacabey:2-0, Serik-Etimesgut:3-0, Uşak-İskenderun:1-3, Kırşehir-Kastamonu: 2-0, Kocaeli-A.Demirspor:2-4, Fethiye-Adıyaman:1-1, Balıkesir- Van:0-3, Kırklareli-1461 Trabzon:1-2, Pazar-Zonguldak:1-1
                3. LİG 1. GRUP: Ağrı-Çatalca:1-1, Eskişehir-Nevşehir:1-2, Amasya-Ordu:1-1, Karşıyaka-Elazığ: 1-1, Şile-Edirne:0-2, Karbel-Derince: 3-2, Yomra-Yeni Mersin:0-1, Hacettepe-Konya: 4-2
                3. LİG 2. GRUP: Kestel-Ayvalık:1-0, Bulvar-Ergene:1-1, Turgutlu-Bayrampaşa:1-1, Elazığ- Kuşadası:2-0, Orduspor-Karaman:3-2, Maraş-Kırıkkale:0-5, Darıca-Gümüşhane: 2-2, Iğdır-Ofspor:3-0
                3. LİG 3. GRUP: Bursa-Kepez:1-1, Akhisar-Muş:0-2, Siirt-Bergama:2-2, Beyoğlu-Çankaya:2-1, Erbaa-Hopa:0-0, Arguvan-Tepecik:1-0, Sapanca-Niğde:1-2, Osmaniye-Fatsa:2-1, Efeler-Aksaray: 3-2

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                Haberler Spor Weghorst Burnley’i ikiye böldü! Bir taraf dönmesini isterken diğer taraf takıma bağlılığını sorguluyor | Spor haberleri
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