Weghorst Burnley’i ikiye böldü! Bir taraf dönmesini isterken diğer taraf takıma bağlılığını sorguluyor | Spor haberleri

Burnley taraftarları, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un takımlarına dönüp dönmemesi konusunda karar vermekte zorlanıyor. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Burnley taraftarını ikiye bölmüş durumda. Burnley Express sitesinin haberine göre, bazı taraftarlar, onu tekrar Burnley'in stadı olan Turf Moor'da görmekten memnun olacaklarını belirtirken taraftarların bir kısmı da Hollandalı golcüye soğuk bakıyor. Soğuk bakan grup, "Küme düştüğümüzde çocuk gibi mızmızlanmıştı. Evet, milli takımı için iyi bir performans sergiledi ama Burnley'deyken bu bağlılık ve istek neredeydi" şeklinde görüş bildirdiler.
ROMAIN SAISS'DE HEDEF ADANA DEMİRSPOR MAÇI
Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss'in sakatlığına dair son durum netleşiyor. 32 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfaspor ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.
JOSEF: GELİYORUM!
Josef'ten iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcu, "Sakatlığımı atlattım, gücümü ve kondisyonumu geri kazanıyorum. Bir hafta sonra hazır bir şekilde ligde takıma fayda sağlayabilecek seviyeye gelmiş olurum" ifadelerini kullandı.
PEDRO MART'TA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de ameliyat olmayacağı açıklanan Joao Pedro'nun sahalara dönüş tarihi netlik kazanmaya başladı. Hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlanan Brezilyalı golcünün Mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Pedro ameliyat olsaydı sezonu kapatacaktı. Brezilyalı oyuncu bir yandan tedavi olurken diğer taraftardan da kendisine verilen çalışma programını uyguluyor.