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    Canın sağ olsun! Vakıfbank Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Vakıfbank, Antalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde Imoco Volley’e kaybetti. Eczacıbaşı ise Gerdau Minas’ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Canın sağ olsun Vakıfbank

    2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında Vakıfbank, İtalyan temsilcisi Imoco Volley'e 3-1 yenildi. Mücadelenin setleri 25-18, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle sonuçlandı. İtalyan ekibi böylece turnuvadaki ikinci şamipyonluğunu aldı.



    FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde ise Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Setler 25-22, 23-25, 25-10, 25-21 şeklinde sonuçlandı. Üçüncülük maçının en skorer ismi, aldığı 32 sayıyla Eczacıbaşılı Tijana Boskovic oldu.

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    Haberler Spor Canın sağ olsun! Vakıfbank Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
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