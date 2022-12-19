Canın sağ olsun! Vakıfbank Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında Vakıfbank, İtalyan temsilcisi Imoco Volley'e 3-1 yenildi. Mücadelenin setleri 25-18, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle sonuçlandı. İtalyan ekibi böylece turnuvadaki ikinci şamipyonluğunu aldı.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde ise Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Setler 25-22, 23-25, 25-10, 25-21 şeklinde sonuçlandı. Üçüncülük maçının en skorer ismi, aldığı 32 sayıyla Eczacıbaşılı Tijana Boskovic oldu.