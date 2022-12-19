Canın sağ olsun! Vakıfbank Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu





FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde ise Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Setler 25-22, 23-25, 25-10, 25-21 şeklinde sonuçlandı. Üçüncülük maçının en skorer ismi, aldığı 32 sayıyla Eczacıbaşılı Tijana Boskovic oldu.

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