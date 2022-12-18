Redmond’da anahtar istikrar! Şenol Güneş'in kararı belli oldu... | Spor haberleri...

İngiliz ekibi Southampton'dan Beşiktaş'a transfer edilen Nathan Redmond, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada istekli görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekti. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, Jamaika ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için planını yaptı. Deneyimli teknik direktör, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond'un performansının sürekli olmasını bekliyor. Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili henüz kararını vermedi. Güneş'in bu konuda raporunu bekleyecek yönetim, memnun kalması halinde oyuncu ile yeni bir kontrat yapacak. Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
TÜRK DERBİSİ VAKIFBANK'IN
Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi. 10 bin taraftarın yer aldığı maçta VakıfBank, güçlü rakibine set vermeden kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, finalde, bugün saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak. Bu turnavayı daha önce 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise bugün saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
SÖZ BAŞKAN AĞAOĞLU'NDA
Trabzonspor'un Olağan Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Şampiyonluk sonrası Bordo-Mavili takımın içinde bulunduğu ekonomik durumun da konuşulacağı toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu gündemdeki konular hakkında konuşacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon yakalanılan şampiyonluk sonrası takımın ekonomik durumunun da konuşulacağı genel kurulda ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da genel kurul üyelerine ilk ağızdan bilgi verecek. Son dönemde artan eleştirilerin üzerine genel kurul üyelerinin de eleştirilerini dile getireceği genel kurula camianın önde gelen isimlerinin ilgi göstermesi ve katılımın yüksek olması bekleniyor.