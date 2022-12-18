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    Redmond’da anahtar istikrar! Şenol Güneş'in kararı belli oldu... | Spor haberleri...

    Beşiktaş’ta Nathan Redmond ile teknik heyetin net görüşü belli oldu. Şenol Güneş, sezonun ikinci yarısında başarılı olması takdirde Redmond’ın kalmasını isteyecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Redmond’da anahtar istikrar

    İngiliz ekibi Southampton'dan Beşiktaş'a transfer edilen Nathan Redmond, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada istekli görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekti. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, Jamaika ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için planını yaptı. Deneyimli teknik direktör, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond'un performansının sürekli olmasını bekliyor. Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili henüz kararını vermedi. Güneş'in bu konuda raporunu bekleyecek yönetim, memnun kalması halinde oyuncu ile yeni bir kontrat yapacak. Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



    TÜRK DERBİSİ VAKIFBANK'IN
    Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi. 10 bin taraftarın yer aldığı maçta VakıfBank, güçlü rakibine set vermeden kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, finalde, bugün saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak. Bu turnavayı daha önce 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise bugün saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.



    SÖZ BAŞKAN AĞAOĞLU'NDA
    Trabzonspor'un Olağan Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Şampiyonluk sonrası Bordo-Mavili takımın içinde bulunduğu ekonomik durumun da konuşulacağı toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu gündemdeki konular hakkında konuşacak.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon yakalanılan şampiyonluk sonrası takımın ekonomik durumunun da konuşulacağı genel kurulda ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da genel kurul üyelerine ilk ağızdan bilgi verecek. Son dönemde artan eleştirilerin üzerine genel kurul üyelerinin de eleştirilerini dile getireceği genel kurula camianın önde gelen isimlerinin ilgi göstermesi ve katılımın yüksek olması bekleniyor.



        DJANINY VE LARSEN KARARI
        Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken Djaniny Semedo ve Stryger Larsen'in ayrılma ihtimali artıyor. Bordo-Mavililer, teklif beklenen iki oyuncu için kolaylık sağlama düşüncesinde. Yönetimin, kiralama ya da başka teklif önerisini değerlendireceği öğrenildi. Karadeniz ekibinde Larsen bu sezon 23 maçta 2 gol atarken, Djaniny de 18 karşılaşmada skor üretemedi.



        MANİSA 3 PUANI HATIRLADI, TUZLA'YI ATEŞE ATTI
        Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde Tuzlaspor karşısında tek golle gü-l dü ve 2 maçlık aradan sonra galip geldi.



        BREZİLYA'DAN JOSEF'E YAKIN TAKİP
        Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza ile yönetim önümüzdeki haftalarda yeniden masaya oturmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler şu an için olumlu ilerliyor. Şenol Güneş'in daha iyi performans beklediği Josef'in formundan memnun kalınması halinde yeni sözleşme imzalanacak. Bu sezon 8 maçta 1 asist yapan Josef'e Brezilya'dan iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Kulübe ise henüz resmi bir transfer teklifi ulaşmadı.

        JOSEF GERİ ADIM ATMIŞTI
        Josef, A.Gücü maçında sahaya giren taraftarı ittiği için 1 maç ceza almıştı. Sonra ayrılmak istediğini açıklayan Brezilyalı futbolcu, bir müddet önce ise, "Duygusal bir açıklamaydı" diyerek geri adım attı.



            DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ HIRVATİSTAN'IN
            Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 3-0 kaybeden Hırvatistan, Fransa'ya 2-0 yenilen Fas ile karşılaştı. Maç gollerle başladı. 7. dakikada duran top kazanan Hırvatistan'da ceza sahasına gönderilen topu Perisic kafasıyla çevirdi, Gvardiol harika bir kafa golü attı: 1-0. 9'da sağ kanattan Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta, Achraf Dari kafayı vurdu: 1-1. 42'de Mislav Orsic muhteşem bir şutla Hırvatistan'ı öne geçirdi: 2-1. 47'de Orsic'in sert şutu yan ağlara gitti. 61'de sakatlık yaşayan Kramaric'in gözyaşları içerisinde kenara gelmesi dikkat çekti. 75'te Youssef En Nesyri net bir fırsattan yararlanamadı. 87'de ceza sahasında rakibini çalımlayan Kovacevic'in şutu dışarıya gitti. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Hırvatistan Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Fas ise Dünya Kupası organizasyonunda ilk kez 4. olan Afrika ülkesi olmayı başardı. Hırvatistan'ın 37 yaşındaki yıldızı Luka Modriç maç sonunda milli formayı giymeye devam edeceğini söyledi.



            ERDOĞAN DA İZLEYECEK
            2022 Dünya Kupası finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan izleyecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel daveti üzerine Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak. Bugün Doha'ya gidecek Erdoğan, kupanın açılış maçını da tribünden takip etmişti.



            İKİ ÇALIŞTIRICI ÇOK İDDİALI
            Final öncesi iki hoca basın toplantısı düzenledi. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, "Fransa'ya karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz, net bir oyun planımız var. Dünyadaki en iyi taraftarlara sahibiz. Onların sevince ihtiyacı vardı ve bunu onlara verdik" dedi.



                Fransa çalıştırıcısı Didier Deschamps ise, "Atmosfer muhteşem olacak. 2018'deki Arjantin yok karşımızda. Hırvatistan maçına 5 savunmacıyla çıktılar, farklı senaryolara hazırlıklı olmalıyız. Bu maçtan sonra bir takım 3. yıldızı takacak; biz olmalıyız" diye konuştu.



                JESUS KADER DEĞİŞTİRİR
                Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyleyen İrfan, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah takımdan gitmez, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii. Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan" diye konuştu.

                ARDA GÜLER'E SERVET
                Yetenekleriyle dünyaca ünlü kulüplerin listesine giren Arda Güler için flaş iddia... Ajax'ın, 17 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'ne sonraki satıştan pay ücreti hakkını 2.5 milyon Euro'ya satın alan Fenerbahçe, bu teklife şu an için yanıt vermedi.



                KAYSERİ'DE YENİ BAŞKAN ALİ ÇAMLI
                Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yapılan Genel Kurulun ardından yeni başkan Ali Çamlı oldu. Çamlı başkan seçilmesinin ardından, "Bu bir bayrak yarışı. Kayserispor'un başkanı olmak onur ve gurur veriyor. 798 milyon lira borcumuz var. Borçsuz bir Kayserispor için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



                    CEDİ'DEN PACERS POTASINA 14 SAYI
                    NBA'de Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 118- 112 mağlup etti. Cleveland'da Donovan Mitchell kaydettiği 41 sayı maçın yıldızı olurken, milli basketbolcumuz Cedi Osman ise galibiyete 14 sayı ile katkıda bulundu. Indiana'da Bennedict Mathurin 22 sayı, 3 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



                    GALATASARAY NEF'TEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
                    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında G.Saray NEF, deplasmanda B.Çekmece'yi 67-63 yendi. Son 5 dakikaya yenik giren Aslan bitime 9 saniye kala 64-63 öne geçti. Cimbom, ligdeki 6. galibiyetini almayı başardı. Diğer maçlar: Bahçeşehir-Konya: 90-77, Darüşşafaka-Karşıyaka: 71-87.



                    EVERTON RONDON İLE YOLLARINI AYIRDI
                    İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Venezuela'lı forveti Salomon Rondon ile yollarını ayırdı. Rondon'un Everton'a veda ettiği belirtilirken oyuncuya kariyerinde başarılar dilendi. 33 yaşındaki Rondon, geçen yaz transfer olduğu Everton formasıyla toplam 31 maça çıkarken 3 gol kaydetti.



                        2 SAATTE 1 MİLYAR TL G.SARAY'IN
                        G.Saray'ın Mecidiyeköy'de yer alan GS LEO Residences projesi satış lansmanı Nef Stadyumu'nda gerçekleşti. Lansmana Başkan Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve çok sayıda davetli katıldı. Satışa çıkan 134 dairenin 130'u hızla tükendi. Kalan son 4 daireyi ise Başkan Özbek, "İnsanlar beklemesin ben satın alıyorum" dedi, 1 milyar 16 milyon TL gelir elde edildi.



                        FLORYA VE KEMERBURGAZ'A
                        Projenin Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, kulübün gelecek projeleri için önemli bir fon kaynağı olacağını ifade etti. Destek veren herkese teşekkür eden Özbek, "5 sene evvel benim başlattığım bir projeydi. Otel yapılması için hazırlandı. Rezidans yapılması daha uygun oldu. Buradan kaynaklanan fonun bir kısmı Florya'ya bir kısmı Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerimize güç verecek" dedi. Faruk Akbal ise, "Galatasaray camiasına bize güvendikleri için, sorumluluğu paylaşma konusunda bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray bizim için önemli ve değerli bir marka" şeklinde konuştu.



                        SARRI'DEN BARIŞ ÖVGÜ!
                        Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'la oynanan hazırlık maçı sonrası sarı-kırmızılılardan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendiğini açıkladı. Il Messaggero'da yer alan habere göre; Sarri, "Galatasaray'dan Lazio'ya Türk olarak kimi alırdınız?" sorusuna, "Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" yanıtını verdi. İtalyan basını da Ciro Immobile'nin yanına arayışta olan İtalyan ekibi için Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir alternatif olabileceği vurguladı.

                            MORUTAN DÖKTÜRÜYOR
                            Aslan'ın İtalya 2. Lig ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, skora katkı sağlamayı sürdürüyor. Pisa'nın, Brescia'yı 2-0 yendiği maçın 20. dakikasında Glizzo'ya asist yapan Morutan, bu sezon ligdeki 16. maçında 7. asistini yaptı.



                            OKAN BURUK'TA CEZA ENDİŞESİ
                            Son hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un maçın hakemine tepkisi gündeme oturmuştu. Tecrübeli hocanın, Burak Şeker'e, "Ne kininiz varmış G.Saray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" demesi kameralara yansımıştı. Buruk maç sonunda Şeker'den özür dilediğini söylese de Sarı-Kırmızılılar'da ceza endişesi yaşanıyor. Hakemin kendisine söylenenleri rapor etmesi durumunda Buruk'un ceza alması ve belki de F.Bahçe derbisini kaçırması gündeme gelebilir.

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                            Haberler Spor Redmond’da anahtar istikrar! Şenol Güneş'in kararı belli oldu... | Spor haberleri...
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