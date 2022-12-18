TRT Dünya Kupası frekansı nasıl ayarlanır? TRT yeni frekans güncelleme 2022! TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ ayarlama! Samsung, LG TV...

Dünya Kupası final maçı Arjantin ve Fransa arasında oynanacak. TRT ekranlarında yayınlanacak olan maçı izlemek isteyenler güncel frekans bilgilerini araştırıyor. İşte şifresiz, HD, canlı izlemek isteyenler için TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ...
TRT 1 FREKANS AYARI
Dünya Kupası maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yayınlanan duyuruda " TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?
Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.
'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.