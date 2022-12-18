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    • Spor
    • 18.12.2022 18:14
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    • 18.12.2022 18:24
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    TRT Dünya Kupası frekansı nasıl ayarlanır? TRT yeni frekans güncelleme 2022! TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ ayarlama! Samsung, LG TV...

    TRT Dünya Kupası final maçını izlemek isteyenler TRT yeni frekans güncelleme bilgilerini araştırmaya başladı. Peki TRT Dünya Kupası frekansı nasıl ayarlanır? İşte TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ ayarlama: Samsung, LG TV...

    TRT Dünya Kupası frekansı nasıl ayarlanır?

    Dünya Kupası final maçı Arjantin ve Fransa arasında oynanacak. TRT ekranlarında yayınlanacak olan maçı izlemek isteyenler güncel frekans bilgilerini araştırıyor. İşte şifresiz, HD, canlı izlemek isteyenler için TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ...

    TRT 1 FREKANS AYARI

    Dünya Kupası maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yayınlanan duyuruda " TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

    SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

    Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

    'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.

        LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

        Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.
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        Haberler Spor TRT Dünya Kupası frekansı nasıl ayarlanır? TRT yeni frekans güncelleme 2022! TRT 1 uydu frekans BİLGİLERİ ayarlama! Samsung, LG TV...
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