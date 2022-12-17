Hakem tepkisi gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’da Okan Buruk endişesi: Ceza alacak mı? Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

HAKEM RAPORA YAZDIYSA, BURUK'A CEZA…

Bilindiği üzere Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Burak Şeker'den özür dilediğini ifade etmişti. Toulouse maçındaki söylemleri, hakem tarafından rapor edilir ve Buruk'un disipline sevki gerçekleşirse Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un ceza alması gündeme gelecek. Ancak; Disiplin Kurulu'nun hakem raporundaki söyleme maçtan men, uyarı ya da para cezası uygulaması söz konusu.