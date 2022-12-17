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    • Spor
    • 17.12.2022 13:59
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    • 17.12.2022 13:59
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    Hakem tepkisi gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’da Okan Buruk endişesi: Ceza alacak mı? Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

    Son dakika Galatasaray haberleri... Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Galatasaray, Antalya’da son oynadığı karşılaşmada Fransız ekibi Toulouse ile karşılaştı. Cimbom sahadan 2-1 galip ayrılırken, teknik direktör Okan Buruk’un hakemlere olan tepkisi ve söylemleri gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk’a ceza verilmesi riski gündemde. Peki Buruk gerçekten ceza alacak mı, süreç nasıl işleyecek? İşte TAKVİM farkıyla tüm detaylar…

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da Okan Buruk endişesi! Ceza alacak mı?

    Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a ceza verilmesi gündemde.

    BURUK'UN SÖZLERİ…
    Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Toulouse maçının hakemi Burak Şeker'e, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" diyerek serzenişte bulunmuştu.

    CEZA ALMASI GÜNDEMDE
    Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un bu sözleri nedeniyle ceza alma riski gündeme geldi. TAKVİM, süreçle ilgili son detaylara ulaştı.

        HAKEM RAPORA YAZDIYSA, BURUK'A CEZA…
        Bilindiği üzere Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Burak Şeker'den özür dilediğini ifade etmişti. Toulouse maçındaki söylemleri, hakem tarafından rapor edilir ve Buruk'un disipline sevki gerçekleşirse Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un ceza alması gündeme gelecek. Ancak; Disiplin Kurulu'nun hakem raporundaki söyleme maçtan men, uyarı ya da para cezası uygulaması söz konusu.

        RAPORA YAZMAZSA NE OLACAK?
        Hakem Şeker, bir hazırlık maçı olması ve Buruk'un kendisinden özür dilemesi sebebiyle söz konusu söylemleri 'kabul edilebilir' bulur ve rapor etmezse Okan Buruk ceza almayacak. Ceza tamamen hakem raporuna bağlı.

        PFDK NE ZAMAN TOPLANACAK?
        Buruk'un söylemlerinin raporda yer alması ve sevkinin gerçekleşmesi durumunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı beklenecek. PFDK'nın 20 Aralık Salı günü toplanması bekleniyor.

            CEZA ALIRSA BURUK HANGİ MAÇTA CEZAYI ÇEKECEK?
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ceza alıp almayacağı hafta içinde netlik kazanacak. Eğer Cimbom'un teknik patronu PFDK'dan men ceza alırsa söz konusu cezayı ilk resmi maç olan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankara Keçiörengücü maçında çekecek.

            Bilindiği üzere Galatasaray 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de NEF Stadı'nda Keçiörengücü ile mücadele edecek. Süper Lig'de ise Galatasaray 25 Aralık Pazar günü sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

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            Haberler Spor Hakem tepkisi gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’da Okan Buruk endişesi: Ceza alacak mı? Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar
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