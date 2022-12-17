Hakem tepkisi gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’da Okan Buruk endişesi: Ceza alacak mı? Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a ceza verilmesi gündemde.
BURUK'UN SÖZLERİ…
Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Toulouse maçının hakemi Burak Şeker'e, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" diyerek serzenişte bulunmuştu.
CEZA ALMASI GÜNDEMDE
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un bu sözleri nedeniyle ceza alma riski gündeme geldi. TAKVİM, süreçle ilgili son detaylara ulaştı.