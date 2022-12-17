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    Galatasaray son hazırlık maçında Toulouse’u devirdi!

    Oynadığı 4 hazırlık maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Cimbom dün Fransız rakibini Gomis (pen.) ve Mertens’in frikik golüyle mağlup etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aslan seriyi bitirdi!

    Galatasaray Antalya kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı Ligue 1 ekibi Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Oynadığı 4 hazırlık maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Galatasaray böylelikle ilk maçını kazanmış oldu. 41. dakikada kullanılan serbest vuruşta Nicolaisen yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve Toulouse öne geçti. 45+4'te Galatasaray penaltı kazandı. Sarı Kırmızılılar'da topun başına geçen Gomis skora eşitliği getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısına etkili başlayan Sarı-Kırmızılı takım aradığı galibiyet golünü Dries Mertens ile buldu. 60. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Belçikalı yıldız yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



    BARIŞ ALPER ÖN PLANA ÇIKTI
    Galatasaray'da hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Barış Alper Yılmaz ön plana çıkan futbolcular arasında yerini aldı. Sarı Kırmızılı takımın genç yıldız Lazio karşılaşmasında attığı gol ve dün Toulouse maçındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki oyuncu performansıyla Teknik Direktör Okan Buruk'a forma rekabetinde bende varım mesajı yolladı.



    OKAN BURUK'TAN HAKEME İSYAN
    Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk 41. dakikada duran toptan yedikleri gol öncesi verilen faul kararı için 4. hakem Batuhan Kolak'a dönerek "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Ligde illallah ettik. Burada da devam ediyorsunuz. İstemiyoruz gelmeyin" ifadelerini kullandı.



        AARON MARTİN KAPIŞMASI
        İtalyan basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mainz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beki Aaron Martin için yarış halinde olduğunu yazdı. Haberde, 2 kulübün de Martin'in menajeri Hector Fernandez'le ilk teması kurduğu iddia edildi. TMW'nin haberine göre Griezmann'ın da menajeri olan Fernandes'in Martin için İtalyan kulupleri Torino ve Bologna'nın yanı sıra La Liga ekibi Espanyol ile de görüştüğü öğrenildi.



        ATLETICO VE CITY EFE'NİN PEŞİNDE
        1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 17 yaşındaki Efe Sarıkaya, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Genç stoperi son 2 haftada oynanan Boluspor ve Denizlispor maçlarında Atletico Madrid ve Manchester City takibe aldı. İki dev kulübün scoutlarının Efe'nin performansını çok beğendiği, Madrid temsilcisinin Altay'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Manchester ekibinin de önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor. Atletico Madrid'in teklifini düşük bulan ve rakamı artırmasını isteyen Altay yönetimi Efe'nin bonservis ücreti konusunda net bir rakam belirlemedi.



        FRANSA'YI HASTALIK VURDU
        Yarın Arjantin ile art arda ikinci Dünya Kupası'nı kazanmak için karşılaşacak olan Fransa, beş yıldız futbolcusundan gelen hastalık haberiyle sarsıldı. Hastalıkları sebebiyle yarı finaldeki Fas maçını kaçıran Rabiot ve Upamecano'nun ardından Coman, Konate, ve Varane'da da benzer belirtiler saptandığı belirtildi. Hastalığın sebebi şu anda net olarak bilinmez- ken Fransa sağlık heyeti deve gri- binden şüpheleniyor. Ancak stadyumlarda kullanılan havalandırma sistemlerinin de hastalığa neden olabileceği gelen haberler arasında.



            MICHY BATSHUAYİ HAZIR GELMİŞ!
            Batshuayı'nin Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'ye son derece hazır geldiği ve bu durumun teknik heyeti mutlu ettiği bildirildi. Jesus'un Trabzon deplasmanında Joshua King ve Batshuayi'yi forvette kullanmayı düşündüğü de öğrenildi.



            PERES VE NAZIM COŞKUSU
            Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas organizasyonları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan oyunculara takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi.



            'ATIBA'DAN ÖZÜR DİLE
            Beşiktaş'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Atiba Hutchinson ile tartışma yaşayan ve rakibini tartaklayan Alper Uludağ, Siyah-Beyazlı taraftarların hedefi oldu. Kanadalı futbolcu ile yaşadığı pozisyon sonrası Atiba'yı iten futbolcuya taraftarlar tepki gösterirken "Atiba'dan Özür dile Alper" yorumunu yaptı.



                'DELE ALLI İKNA EDEMEDİ'
                Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Şenol Güneş'in, form durumundan memnun olmadığı yıldız futbolcu için İngiliz basınıbasını, "Dele Alli Beşiktaş'ı ikna edemedi" ifadelerini kullandı.

                SAISS İÇİN SON KARAR
                Beşiktaş'ın savunma hattındaki sigortası Romain Saiss, Fransa ile oynadıkları Dünya Kupası maçında sakatlığına rağmen görev yapmıştı. Siyah-Beyazlılar, sakatlığının büyümemesi adına 32 yaşındaki stoperin oynanamasını talep ederken, Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'den net bir açıklama geldi.

                "ARTIK RİSKE GEREK YOK"
                Walid Regragui, "Romain Saiss, Hırvatistan maçında forma giyemeyecek. Fransa maçında risk aldık ve bence buna değerdi. Ama Hırvatistan maçında herhangi bir risk almayacağız ve sahada olmayacak" ifadesini kullandı.

                FİLEDE TÜRK DERBİSİ
                Eczacıbaşı Dynavit Kulüpler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Imeco Volley'e 18-25, 25-21, 22-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenildi. Imeco, grup lideri olarak yarı finale çıkarken, Eczacıbaşı da bu yenilgiye rağmen A Grubu'nu 2. sırada bitirdi ve yarı finalde Vakıfbank ile eşleşti. Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit yarı finali bugün saat 20.00'de başlayacak.

                GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
                Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 14. haftasında evinde Baskonia'ya 76-70 yenildi. Devreyi 52-33 geride kapatan ev sahibi 3. çeyrekte Guduric'le geri döndü ve farkı 11'e indirdi. Fenerbahçe bitime 1 dakika kala farkı 4'e çekse de kazanan Baskonia oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 4. yenilgisini alırken Baskonia ise 9. kez kazandı.

                MİHAJLOVİC 53 YAŞINDA VEFAT ETTİ
                Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Sırp teknik direktör ve unutulmaz futbolcu Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti. Mart ayında yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıklayan Mihajlovic, Roma, Lazio ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giymiş, son olarak İtalya'da Bologna'yı çalıştırmıştı.

                SAİNZ'IN HİKAYESİ RED BULL TV'DE
                İki kez Dünya Ralli Şampiyonası, üç kez de Dakar Rallisi şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yaşamını anlatan belgesel Red Bull TV'de yayınlandı. Söz konusu belgeselde İspanyol pilotun kariyeri mercek altına alınırken, oğlu da Sainz'a eşlik etti. Belgesel Türkçe altyazılı izlenebiliyor.

                INFANTİNO: DÜNYA KUPASI GİBİ OLACAK
                FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası için düşündükleri yeni formatı açıkladı. Infantino, "32 takım olacak ve 4 yılda bir düzenlenecek. Prömiyeri 2025 yılında ve tıpkı Dünya Kupası gibi olacak" ifadelerini kullandı. Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu 4 kez ile en fazla Real Madrid kazandı.

                GÖZTEPE RİZE'Yİ 2. YARIDA YIKTI
                TFF 1. Lig'in 18. haftasının açılış maçında Göztepe deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. 47'de Göztepe frikik kazandı. Topun başına gelen İsmail Köybaşı mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi. 53'te Palmer maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Göztepe 24 puana yükselirken, Rizespor 29 puanda kaldı.

                YİNE FERDİ YİNE NAPOLİ
                İtalyan basınında Ferdi Kadıoğlu iddiaları bitmek bilmiyor... Radio Marte muhabiri Gianluca Gifuni, Napoli'nin olası transfer görüşmeleriyle ilgili olarak "Ferdi Kadıoğlu çok isteniyor. Kulübe çok yetkili biri bana onun çok yetenekli olduğunu ve rolünde Khvicha Kvaratskhelia gibi olduğunu anlattı. Kadıoğlu 2022'den beri Türk milli takımının bir parçası. Şimdiden gol sevinci de yaşadı. Napoli'nin satranç tahtasına çok iyi uyum sağlayabilecek çok yetenekli bir oyuncu. Tahmini maliyeti 12 milyon Euro civarında" ifadelerini kullandı.

                NEYMAR'IN PARTİSİ İSYAN ETTİRDİ
                Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinden yalnızca 1 hafta sonra yıldız futbolcu Neymar kız kardeşinin evinde büyük bir parti verdi. Marca'nın haberine göre partide ayrıca Manchester United'ın yıldızı Antony ile birlikte birkaç ünlü ismin bulunduğu da iddia edildi. Neymar'ın bu davranışına ülkesinde büyük tepki gösterildiği ifade edildi.

                KİM: SÖYLENTİLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR
                Napoli'ye odaklandığına vurgu yapan Güney Koreli stoper Kim, "Hakkımda birçok transfer haberi var. Tüm bunlar beni fazlasıyla rahatsız ediyor" diye konuştu.

                HIRVATİSTAN-FAS 3.'LÜK İÇİN SAHADA
                2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ise Fas bugün 3.'lük için sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı ise yine yarın saat 18.00'de start alacak.

                ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
                Antalya'daki çalışmalarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar bugün İstanbul'a dönecek ve ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Aralık Perşembe günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

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                Haberler Spor Galatasaray son hazırlık maçında Toulouse’u devirdi!
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