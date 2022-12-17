Galatasaray son hazırlık maçında Toulouse’u devirdi!





'DELE ALLI İKNA EDEMEDİ'

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Şenol Güneş'in, form durumundan memnun olmadığı yıldız futbolcu için İngiliz basınıbasını, "Dele Alli Beşiktaş'ı ikna edemedi" ifadelerini kullandı.



SAISS İÇİN SON KARAR

Beşiktaş'ın savunma hattındaki sigortası Romain Saiss, Fransa ile oynadıkları Dünya Kupası maçında sakatlığına rağmen görev yapmıştı. Siyah-Beyazlılar, sakatlığının büyümemesi adına 32 yaşındaki stoperin oynanamasını talep ederken, Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'den net bir açıklama geldi.



"ARTIK RİSKE GEREK YOK"

Walid Regragui, "Romain Saiss, Hırvatistan maçında forma giyemeyecek. Fransa maçında risk aldık ve bence buna değerdi. Ama Hırvatistan maçında herhangi bir risk almayacağız ve sahada olmayacak" ifadesini kullandı.



FİLEDE TÜRK DERBİSİ

Eczacıbaşı Dynavit Kulüpler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Imeco Volley'e 18-25, 25-21, 22-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenildi. Imeco, grup lideri olarak yarı finale çıkarken, Eczacıbaşı da bu yenilgiye rağmen A Grubu'nu 2. sırada bitirdi ve yarı finalde Vakıfbank ile eşleşti. Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit yarı finali bugün saat 20.00'de başlayacak.



GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 14. haftasında evinde Baskonia'ya 76-70 yenildi. Devreyi 52-33 geride kapatan ev sahibi 3. çeyrekte Guduric'le geri döndü ve farkı 11'e indirdi. Fenerbahçe bitime 1 dakika kala farkı 4'e çekse de kazanan Baskonia oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 4. yenilgisini alırken Baskonia ise 9. kez kazandı.



MİHAJLOVİC 53 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Sırp teknik direktör ve unutulmaz futbolcu Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti. Mart ayında yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıklayan Mihajlovic, Roma, Lazio ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giymiş, son olarak İtalya'da Bologna'yı çalıştırmıştı.



SAİNZ'IN HİKAYESİ RED BULL TV'DE

İki kez Dünya Ralli Şampiyonası, üç kez de Dakar Rallisi şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yaşamını anlatan belgesel Red Bull TV'de yayınlandı. Söz konusu belgeselde İspanyol pilotun kariyeri mercek altına alınırken, oğlu da Sainz'a eşlik etti. Belgesel Türkçe altyazılı izlenebiliyor.



INFANTİNO: DÜNYA KUPASI GİBİ OLACAK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası için düşündükleri yeni formatı açıkladı. Infantino, "32 takım olacak ve 4 yılda bir düzenlenecek. Prömiyeri 2025 yılında ve tıpkı Dünya Kupası gibi olacak" ifadelerini kullandı. Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu 4 kez ile en fazla Real Madrid kazandı.



GÖZTEPE RİZE'Yİ 2. YARIDA YIKTI

TFF 1. Lig'in 18. haftasının açılış maçında Göztepe deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. 47'de Göztepe frikik kazandı. Topun başına gelen İsmail Köybaşı mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi. 53'te Palmer maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Göztepe 24 puana yükselirken, Rizespor 29 puanda kaldı.



YİNE FERDİ YİNE NAPOLİ

İtalyan basınında Ferdi Kadıoğlu iddiaları bitmek bilmiyor... Radio Marte muhabiri Gianluca Gifuni, Napoli'nin olası transfer görüşmeleriyle ilgili olarak "Ferdi Kadıoğlu çok isteniyor. Kulübe çok yetkili biri bana onun çok yetenekli olduğunu ve rolünde Khvicha Kvaratskhelia gibi olduğunu anlattı. Kadıoğlu 2022'den beri Türk milli takımının bir parçası. Şimdiden gol sevinci de yaşadı. Napoli'nin satranç tahtasına çok iyi uyum sağlayabilecek çok yetenekli bir oyuncu. Tahmini maliyeti 12 milyon Euro civarında" ifadelerini kullandı.



NEYMAR'IN PARTİSİ İSYAN ETTİRDİ

Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinden yalnızca 1 hafta sonra yıldız futbolcu Neymar kız kardeşinin evinde büyük bir parti verdi. Marca'nın haberine göre partide ayrıca Manchester United'ın yıldızı Antony ile birlikte birkaç ünlü ismin bulunduğu da iddia edildi. Neymar'ın bu davranışına ülkesinde büyük tepki gösterildiği ifade edildi.



KİM: SÖYLENTİLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Napoli'ye odaklandığına vurgu yapan Güney Koreli stoper Kim, "Hakkımda birçok transfer haberi var. Tüm bunlar beni fazlasıyla rahatsız ediyor" diye konuştu.



HIRVATİSTAN-FAS 3.'LÜK İÇİN SAHADA

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ise Fas bugün 3.'lük için sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı ise yine yarın saat 18.00'de start alacak.



ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

Antalya'daki çalışmalarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar bugün İstanbul'a dönecek ve ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Aralık Perşembe günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

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